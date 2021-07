Joaquín de la Torre se queda en Juntos por el Cambio: “Horacio Rodríguez Larreta entró a las patadas en la provincia”

Joaquín de la Torre acelera el paso apenas irrumpe en la casona del Club Indios, en San Miguel. Con la mirada clavada en los leños que arden en la chimenea del salón, se acomoda la boina y sacude su campera: “Me visto como un dirigente del conurbano, no como un porteño”.

La broma encierra una crítica a Diego Santilli, el candidato que impulsa Horacio Rodríguez Larreta en la provincia. Desde que María Eugenia Vidal le avisó que no volverá al terruño bonaerense, De la Torre se sintió liberado para negociar su pase a la “tercera vía”, el espacio que construye Florencio Randazzo. Sin embargo, después de meditar la decisión durante varias semanas, el exintendente de San Miguel confirma a LA NACION que se queda en Juntos por el Cambio.

Con elogios a la aparición de Facundo Manes y dardos a Larreta, respalda la cruzada de Jorge Macri para frenar la mudanza de Santilli a la provincia. Es más, ya activó negociaciones con la UCR para apoyar la nómina del médico en las PASO. Está claro: su objetivo es enfrentar al vicejefe porteño. “Larreta mostró torpeza. Entró a las patadas en la provincia” , asegura uno de los referentes de Peronismo Republicano.

-¿Por qué pensó en irse de Juntos por el Cambio para apoyar “la tercera vía”?

-Primero, considero que la tercera vía es un gran lugar. Es muy valioso lo que están armando Florencio, Graciela [Camaño], Juan Manuel [Urtubey], con quienes tengo un montón de coincidencias. Eso tiene futuro y no es importante que yo esté o no esté. Mi perfil peronista es tan valioso tanto adentro como afuera: puedo ayudar en los dos lugares a que pierda el kirchnerismo. Hoy, hay cuestiones que me entusiasman a quedarme.

-¿La posibilidad de que Santilli compita en la provincia lo obliga a enfrentarlo?

-Yo sostengo, con evidencias, que hay experimentos que han salido mal. Hay personas que cruzaron desde la ciudad a la provincia, ganaron elecciones, pero a la larga a los bonaerenses les fue mal.

-¿Por qué la provincia no logra generar candidatos fuertes? ¿Tiene que ver con que un presidente necesita tener sí o sí un proyecto en el distrito?

-Son dos cosas importantes. El 70% de los bonaerenses se informan por los medios nacionales, que le dan importancia a lo que pasa en la ciudad y la Nación. En segundo lugar, los presidentes quieren tener gobernando en la provincia a gente de su confianza. Pero todos los experimentos que se han hecho en ese sentido han salido mal. Hemos visto las malas repercusiones por la vuelta de María Eugenia a la ciudad.

-¿Entiende la decisión de Vidal? ¿Fue desprolija su salida de la provincia?

-Desde el plano político, no comparto la decisión y me da tristeza. En la parte personal, comprendo que ella hizo un esfuerzo muy grande durante este tiempo y tiene la necesidad de trabajar con otra intensidad.

-¿Vidal va a pagar un costo por volver a la ciudad?

-En la Argentina los costos políticos duran hasta que aparece otro que hace macanas peores. Me genera tristeza que haya pocas personas, sobre todo los más cercanos, al lado de María Eugenia que entiendan de política y la ayuden a tomar decisiones pensando en ella.

-¿Lo decepcionó la decisión de Vidal?

-Me da tristeza.

Entrevista con el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Usted se va a quedar en Juntos por el Cambio?

-Cien por ciento. La decisión es quedarme.

-Usted está alineado a Jorge Macri o Emilio Monzó, quienes resisten la candidatura de Santilli. ¿Está cerca de un acuerdo con ese sector?

-Es una mirada que tenemos varios dirigentes de la provincia. Algunos, como Maxi Abad, Jorge, Emilio o yo, la seguimos sosteniendo porque entendemos que es lo mejor para los bonaerenses. No quiero ser injusto con María Eugenia pero, ¿quién nos asegura que Santilli no va a tomar una decisión similar dentro de cuatro años?

-¿Hará un acuerdo con Jorge Macri o va a apoyar la lista de Facundo Manes?

-Tengo charlas con los dos. También existe la posibilidad de la “Y” y de la “X”. Eso no está definido. A la provincia le hace muy bien la incorporación de Facundo, quien ha demostrado mucha capacidad, dedicación y trabajo en su profesión. Además, tiene sensibilidad y vocación. En un momento donde la política está siendo muy cascoteada, Facundo es una buena propuesta.

-¿Esas virtudes profesionales pueden traducirse en votos? Manes no tiene un perfil peronista y no habla de política

-Cuando vino a San Miguel hace unos años, Facundo mostró una sensibilidad propia de un dirigente político afín al peronismo.

-¿Se sentiría cómodo apoyando o compartiendo una lista con Manes?

-Por supuesto.

-¿Vidal garantizaba más votos que Santilli o Jorge Macri en la provincia?

-Tengo un amigo que dice: ‘Estamos frente a una situación rara. El equipo titular va a jugar el partido más fácil y el suplente va a jugar el más difícil’. Si un director técnico pone el mejor equipo para jugar el partido que ya tiene ganado antes de empezar y pone el peor equipo para el partido más difícil, lo echan al día siguiente. Claramente, el Pro tiene que revisar su toma de decisiones.

-¿Larreta es el director técnico de Pro?

-Exactamente.

-¿Santilli tiene un techo de votos más alto que Jorge Macri?

-Si hay internas, hay dos instancias. Y las dos no se resuelven de la misma manera. De cualquier forma, insisto, nos tenemos que preguntar cuál es el mejor camino para ganarle al kirchnerismo.

-Larreta dice que propone -o impone- a Santilli porque es el candidato más competitivo, según sus encuestas. ¿Qué tiene para decir?

-Me gustó lo de “impone”. Las encuestas de Horacio son las encuestas de Horacio. No coinciden con las que hacemos en San Miguel. Son las que acertaron en 2015, 2017 o 2019. Esos trabajos los hacemos nosotros, no pagamos 800 millones de pesos anuales. Los señores que hacen las encuestas que mira Larreta son los mismos que le decían a Marcos Peña que Macri podía ganar. Y después perdió por 20 puntos.

-¿Larreta insiste con imponer a Santilli porque está buscando tener un proyecto en la provincia o está jugando a definir ya quién es el líder de la fuerza?

-No me gusta interpretar a las personas. Con la imposición mostró una torpeza muy grande e, innecesariamente, dejó muchas personas heridas.

-¿Manes va a nutrirse de esos heridos?

- Manes tiene un vuelo muy por arriba de eso. Va a estar, pero eso no será su engorde.

-Pero lo va a favorecer.

-Claro que sí. Si hay una interna, vamos a una elección donde se van a enfrentar el corazón contra el dinero.

-¿Jorge Macri es un buen candidato en la provincia o su apellido es una debilidad?

-Jorge Macri es el dirigente que más conoce la provincia y que más sabe de política en el Pro de Buenos Aires. No tenerlo en cuenta para la toma de decisiones es una torpeza política inaudita.

-¿Larreta está cometiendo una torpeza política?

-Desde el momento que quiere imponer una persona desde afuera sin charlar con los posibles interlocutores pareciera que es así.

-¿Por qué lo hace?

-No lo quiero interpretar.

-Dice que en esta interna se enfrentan “el corazón y el dinero”. ¿Larreta tiene la billetera?

-Interprétalo como vos quieras (risas).

Joaquín de la Torre Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Sería saludable una interna en este contexto o es preferible una lista de consenso?

-Siempre es bueno una interna para elegir los candidatos, salvo en situaciones extremas, donde los dirigentes están muy lejos de la gente. En una crisis como la que estamos viviendo es darle mucha ventaja al kirchnerismo. Lo más importante es ver cuál es el mejor camino para ganar, eso no siempre es una interna.

-Si tuviera que apostar, ¿Jorge Macri va a tomar una actitud similar a la de Bullrich en la ciudad o va a competir con una lista propia?

-Jorge hará lo que él crea que sea mejor para ganarle al kirchnerismo.

-¿Esta es una elección ganable o deben conformarse con una derrota digna, es decir, una diferencia de un dígito.

-Tenemos la oportunidad de ganar. Parte del esfuerzo es mentalizarse que se puede. Estamos frente a dos gobiernos muy malos. Si en esta circunstancia no podemos ganar, ¿cuándo entonces?

-Dice que está cerca de la lista de Manes. ¿Se sentiría cómodo apoyando una lista de consenso que encabece Santilli?

-Si Santilli es el candidato único de Juntos por el Cambio, no juego en esa boleta.

-¿Iría con lista propia?

-No juego en esa boleta. No puedo tirar por la ventana aquello que dije durante un año. Estoy convencido de que los experimentos de tipos de afuera que traen para ganar elecciones, terminan abandonando a los vecinos de la provincia.

-¿Necesitan candidatos “orgullosamente bonaerenses” en la provincia?

-Exactamente. Me gustó esa frase.

-¿Juntos por el Cambio necesita cambiar de piel y renovar el mensaje para penetrar en el conurbano?

-No. Eso sería una actuación. Necesita tener dirigentes comprometidos con los problemas de los vecinos.

-¿Le parece atractivo el discurso de Manes?

-Hoy, la política está basada en confianzas personales. Facundo me genera confianza.

-¿La UCR puede disputarle el liderazgo a Pro con Manes?

-Facundo es un candidato cuyo sostén más importante es la UCR, pero va a ser el candidato de gran parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio, más allá del radicalismo.

-Armó Peronismo Republicano con Miguel Ángel Pichetto, ¿el espacio va a apoyar a Manes o se parte?

-Lo estamos hablando. De cualquier manera, Miguel siempre ha dicho que la cabeza de Peronismo Republicano soy yo en la provincia.

-¿Usted quiere ser candidato?

-Lo que sea necesario para ganarle al kirchnerismo. La patria es más importante que un cargo.

-¿Hay que reivindicar la gestión de Macri o deben presentar un nuevo proyecto en la campaña?

-El tiempo va a poner en el lugar que corresponda a la gestión de Macri. De cualquier manera, en toda elección hay que hablar de futuro. Hay que generarle esperanza a la gente, pero a partir de la verdad, de lo que estamos dispuestos a hacer, no desde un mensaje hueco.

-¿El sector de los moderados, que encabeza Larreta, tiene “un mensaje hueco”?

-Los moderados son los que entraron a las patadas a la provincia de Buenos Aires. Eso no es de moderado.

-¿Larreta “entró a las patadas en la provincia”?

-Sí. Pregúntale a Maxi Abad si Horacio se sentó muchas veces para hablar de los problemas de sus candidatos.

-¿Está adelantando el parricidio a Macri?

-Eso lo decís vos. Es la tercera vez que me decís.

-¿Macri se corrió?

-Eso lo saben en el Pro. Cambiemos es mucho más importante que el Pro. Sería bueno que en algún momento muestren eso con gestos y no solo palabras. Hay una mesa de Cambiemos hace dos años. Pero resulta que mientras ellos están reunidos hay dirigentes de afuera que están tomando decisiones sobre cómo tienen que ser la alianza en la provincia.

-Abad dice que Pro “no tiene reciprocidad” con los socios. ¿Coincide?

-Esa es la visión de la UCR y la respeto.

-¿Juntos por el Cambio necesita una tercera opción con perfil peronista para ganar en la provincia?

-Le vendría muy bien que haya una división del voto peronista en el conurbano.

-¿La candidatura de Randazzo es funcional a Juntos por el Cambio?

-No creo que Florencio lo esté mirando desde ahí. Están observando el mediano y largo plazo.

-¿Le pareció bien que se bajara Carrió?

-El gesto de Carrió fue coherente con lo ella dijo.

-¿Tiene que haber un gesto de Larreta? Carrió se lo pide a Manes.

-Patricia tuvo un gesto hacia Horacio y no estaría mal que él tenga un gesto hacia la provincia de Buenos Aires.

Joaquín de la Torre Rodrigo Nespolo - LA NACION

-Estamos frente a una campaña atípica, ¿el votante se va a conformar con poco y va a tener tolerancia al gobierno por la pandemia o lo va a castigar por la gestión económica?

-Eso es materia de los analistas políticos.

-¿Qué ve en el territorio?

-La gente está hablando de tres miedos: perder el trabajo o que la plata no le alcance, la inseguridad y que este tiempo sin educación haga que sus hijos no tengan las herramientas necesarias para triunfar el día de mañana.

-¿Ve preocupada a Cristina Kirchner por el voto de los jóvenes? No sé si conoce a L-gante

-Lo conocí porque la gente que me da una mano acá me lo habían mencionado hace ocho meses. Hay que aprender de ese mundo, meterse y escucharlos, saber cuáles son sus realidades.

-¿Juntos por el Cambio está rezagado en ese terreno?

-Es importante construir dirigentes que sientan amor por el lugar donde viven y pasión por solucionarles los problemas a la gente cercana.

-¿Larreta es mejor candidato a presidente que Vidal o Macri o tiene mucho marketing?

-No tengo idea. No vivo en la ciudad.

-¿Qué le causaría ver a Vidal encabezando la boleta en la ciudad?

-Es la misma decisión. No verla como candidata no me generaría la misma tristeza que si se postula.

-¿Le sorprendió el gesto de Bullrich?

-Ahí Horacio tenía un punto a favor. No era lógico que la presidenta de Pro jugara en contra del único gobernante de Pro. Patricia mostró racionalidad y sería bueno que existiera en el resto.

-¿A Monzó solo lo sostiene Larreta en Juntos por el Cambio?

-Las historias personales son historias personales y las tendrán que resolver ellos. Emilio es un dirigente importante y conoce la provincia.

-¿Usted analizó volver al peronismo con el triunfo de Alberto Fernández?

-No. Del peronismo no me fui nunca. Me hubiese gustado que Alberto hubiera hecho un gobierno más lejano del kirchnerismo, pero no lo vi posible. Los votos son de Cristina y el poder es de Cristina.

-Ahora, lo veo más cerca de la UCR que de Pro, ¿Manes le puede ganar a Santilli en una interna?

-Por supuesto.

-A pesar de que Larreta trae el “dinero” de la Ciudad.

-El corazón siempre puede más que el dinero.