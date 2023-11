escuchar

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, contradijo este miércoles al presidente Alberto Fernández, luego de que el último afirmara ayer no sentirse “responsable” por la derrota del candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en el balotaje que lo enfrentó el último domingo contra el ahora jefe de Estado electo, el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

Las declaraciones de Capitanich llegaron un día después de que el primer mandatario brindara una entrevista en la que le consultaron sobre su responsabilidad en la derrota que sufrió el excandidato oficialista y ministro de Economía. Frente a ello, Fernández manifestó: “Yo no me siento responsable. Lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que no han ocurrido en estos cuatros años. Cada uno debe agarrar la cuota de responsabilidad que le cabe. Lo que sí es evidente es que no hemos podido sintonizar con mucha gente”.

Cuando le preguntaron esta mañana al gobernador chaqueño por los dichos del Presidente en radio AM 750, el mandatario provincial discrepó: “Yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad significativo, esa es la verdad de la historia. Nadie puede abstraerse de la realidad. Nosotros creemos que hemos tenido imperfecciones, que tuvimos errores y equivocaciones, porque si no el pueblo hubiera confiado en nosotros. En ese sentido, tenemos que ser claros, persistentes y contundentes”.

A pesar del escenario planteado, Capitanich también se distanció de las propuestas de Milei para solucionar los problemas que enfrenta la Argentina. “Él tiene una contradicción: si hace o si no hace. Si hace lo que dijo que iba a hacer -porque realmente es el primer candidato que se convierte en presidente con un programa de ajuste fiscal- va a tener una oposición férrea del 44% [que no lo votó]”, advirtió.

En el marco de la entrevista que dio el martes, Fernández volvió a hablar sobre las dificultades que le tocó enfrentar a su administración para estabilizar la economía: “Este es un gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas. Una enorme deuda y una económica desquiciada que nos dejó [Mauricio] Macri, una pandemia que asoló al mundo, una guerra [en Ucrania] que nos afectó mucho porque nosotros importadores de energía, y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25 mil millones de dólares”.

No obstante lo dicho y contrariamente a lo que plantea Milei, el jefe de Estado se jactó de haber encabezado la administración “que más obras pública ha hecho en democracia”. “[Ello] además nos favoreció en la soberanía energética, que es el Gasoducto Néstor Kirchner y nos permite ahorrarnos 5000 millones de dólares”, señaló, y concluyó: “Somos un gobierno que tiene una desocupación del orden del 5%, que ha generado durante 37 meses consecutivos empleo registrado, que ha creado más de un millón y medio de puestos de trabajo. Somos el gobierno con el índice más bajo de conflictividad social (...) Cuando uno pone eso, ante la adversidad que vivimos, los resultados deberían ser más ponderables”.

