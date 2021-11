Jorge Fernández Díaz, sobre Cristina Kirchner: “Ella a la vez que domina el peronismo los hace perder las elecciones”

El periodista Jorge Fernández Díaz analizó en LA NACION +Cerca la actualidad de la Argentina, signada por la derrota legislativa del oficialismo en las urnas, y puntualizó en la relación de fuerzas entre las distintas terminales del Gobierno. Convencido de que todavía no surgió un “peronismo que encante” para vencer internamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, consideró: “Ella a la vez que domina, los va haciendo perder las elecciones”.

Asimismo, sostuvo que en el afán de “mantener contenta” a la mandataria y de sostener la coalición, el presidente Alberto Fernández tiene un “grado de contorsión” que “lo ha hecho traicionar casi todo lo que pensaba”, y opinó que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es “uno de los grandes mentirosos de la política argentina”. Fernández Díaz hiló cada uno de sus conceptos entre frases de sus libros planteadas por el secretario de Redacción de LA NACION, José del Rio, quien guió la entrevista y recibió las preguntas de los suscriptores.

Al explicar que la vicepresidenta transformó en “la cabina del peronismo” a un grupo que “en los 70 fracasó, se levantó contra [el expresidente Juan Domingo] Perón e hizo barbaridades”, Fernández Díaz comentó: “A mí me extraña que no haya nadie en el peronismo con un nuevo proyecto que diga ‘no, la izquierda peronista ya está, llego hasta acá, ahora viene otro peronismo que encante’. Ese sería el modo de vencer a Cristina Kirchner dentro del peronismo. No ha aparecido, no han tenido talento para generarlo. Cristina Kirchner sí tiene talento, pero los demás no lo tienen”.

José del Rio entrevistó a Jorge Fernández Díaz en la redacción de LA NACION Jesica Rizzo

Ese fue uno de los motivos por los que consideró que la expresidenta aún domina su fuerza política y añadió a esto que la funcionaria “tiene su identidad” y que le dio identidad a 20% de la población. “Por eso cuida tanto ese tema y lo hace muy bien, con inteligencia. Ella tiene una visión, además, de una especie de Persona de la era de Netflix, tiene toda una narración que mucha gente se siente amparada por esa religión, por esa identidad que ella encarna, por eso le resulta tan difícil moverse de eso”, explicó Fernández Díaz, que dijo que el silencio actual de la vicepresidenta “no se sabe bien qué preanuncia”.

Bajo ese análisis, entendió: “Muchas veces se dice que lo principal que Cristina Kirchner tiene en la cabeza es zafar de las causas, yo no creo. Creo que ella quiere ser reivindicada y que su figura sea mítica. Tiene galones adentro del peronismo para que lo sea. Luego de Perón fue elegida dos veces presidenta, tuvo una injerencia muy grande en la presidencia de Néstor Kirchner y fue elegida vicepresidenta”.

"Creo que ella quiere ser reivindicada y que su figura sea mítica", dijo Fernández Díaz sobre Cristina Kirchner Alejandro Guyot - LA NACION

Inmiscuido en las relaciones de los socios frentetodistas, el periodista dijo que “no hay nadie que le haya hecho más daño a la figura presidencial que Cristina Kirchner” y agregó que “nadie ha hecho tantas cosas para deslucir su propio gobierno como el Presidente”. En ese sentido, sostuvo: “La grieta interna hoy es más grave que la grieta colectiva. La grieta interna de este gobierno es de una gravedad institucional tremenda y no se suturó después de las elecciones. Esa grieta interna es destituyente porque tiene una dinámica destituyente en el fondo”.

Seguro de que las últimas elecciones fueron un “plebiscito nacional” donde “casi el 70% de la población dijo que este Gobierno no funciona”, Fernández Díaz manifestó: “No pueden creer que la sociedad, el pueblo, la patria, esas entidades que han creado para darse coartadas a sí mismos, de repente los cancele con el simple voto”. También le envió un mensaje a quienes no apoyaron a la coalición de gobierno: “A los que crean que no sirvieron de nada las elecciones, sirvió de algo: se detuvieron todas las reformas judiciales que chavizaban la Argentina y que tenían por objeto colonizar el Poder Judicial”.

“En esta segunda etapa del gobierno, el kirchnerismo se enfrenta a tener que hacer algo que no quiere: pagar la fiesta, hacer acuerdos inexorables", expresó Fernández Díaz Alejandro Guyot - LA NACION

Según el periodista, el Frente de Todos “ratificó las políticas que lo llevaron a la derrota” durante la semana posterior a los comicios en los que quedaron ocho puntos abajo de Juntos por el Cambio a nivel nacional. “En esta segunda etapa del gobierno, el kirchnerismo se enfrenta a tener que hacer algo que no quiere: pagar la fiesta, hacer acuerdos inexorables para lo cual va a tener que cambiar su política externa, cosas que le desagradan. Mientras tanto, lo que va a querer hacer es crear enemigos distractivos y tener una política de violencia verbal y de la otra. Decían ‘van a negociar y racionalizar o a radicalizarse’. Yo creo que van a a hacer las dos cosas al mismo tiempo, como hizo Perón del 52 al 55″.

Ese período significó para Fernández Díaz una segunda etapa en los años de gestión del expresidente fallecido. “El padre fundador, Perón, tuvo dos momentos: el momento donde había guita en las cajas y la repartió toda de manera muy irresponsable porque generó inflación, déficit fiscal… ¿Y qué hizo cuando llegó eso? ¿Siguió de largo como Chávez en Venezuela? No, frenó. Hizo un acuerdo más o menos público y algunos disimulados con Estados Unidos, hizo un freno de la inflación que funcionó, hizo un ajuste y tuvo un discurso para ese ajuste. Al mismo tiempo se radicalizó: terminaron incendiadas las iglesias, censuró a la prensa, llevó acciones muy violentas que tuvieron respuestas violentas e inadmisibles”.

Para sintetizar, explicó en cuanto al peronismo: “Cuando tiene plata hace la gran Néstor Kirchner, cuando no tiene plata hace la gran Menem”. A ese partido lo consideró aún como “el sol del sistema solar, que sigue manejando la política” y dijo que es “más mito que verdad comparable”.

Además, Fernández Díaz analizó al kirchnerismo como un espacio “que está lleno de mercenarios y de fanáticos”, pero señaló que son los mercenarios quienes “sostienen el mito, porque viven del mito”. Incluso expresó: “El kirchnerismo, el progresista de Palermo Hollywood, cree que todos los pobres son buenos y todos los ricos son malos, una imbecilidad, pero lo creen”.

La entrevista a Jorge Fernández Díaz formó parte de LA NACION +Cerca Alejandro Guyot - LA NACION

Impactado por las tendencias que surgieron en Twitter tras el ataque del lunes a la noche con bombas molotov al diario Clarín -#PrensaBasura y #Autoatentado- el analista dijo: “Hay una nueva estrategia poselectoral de ir por los periodistas, por los medios de comunicación. No hay ninguna novedad porque esto ya se hizo, pero ahora se hace de manera personalizada, con nombre y apellido. Esto demuestra además la tremenda intolerancia que existe dentro del segmento más autoritario del kirchnerismo. Hay gente muy autoritaria que odia la libertad de prensa y odia a los periodistas, que cree que los periodistas le meten cosas en la cabeza a la gente como si fuera estúpida”.

Para concluir la conversación de más de una hora, Fernández Díaz reflexionó sobre el futuro del país: “No vamos a salir de la Argentina con ninguna magia, vamos a salir sufriendo. Los que digan lo contrario están haciendo política berreta. Somos un adicto grave y un adicto grave sale sufriendo, no es que va a un campo con mariposas y no siente nada. Vamos a pasar por momentos muy graves y vamos a salir, pero si no pasamos por ese momento vamos a morir de la adicción. Estamos en ese momento”.

