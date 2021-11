Juan Grabois le pidió al Gobierno el salario básico universal como condición para apoyar un acuerdo con el FMI

El dirigente social y referente del partido Patria Grande Juan Grabois planteó como condición para que su fuerza acompañe un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la implementación de un salario básico universal. “Si no, no cumpliremos con la disciplina de bloque”, advirtió.

El economista Itaí Hagman y el cooperativa de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, Federico Fagioli, representan desde 2019 como diputados al espacio Patria Grande dentro bloque del Frente de Todos en la cámara baja. Ellos serán la voz de Grabois en la discusión.

El líder de Patria Grande reiteró en televisión su rechazo a un entendimiento con el organismo con base en Washington, pero consideró que hay un criterio mayoritario entre las principales fuerzas políticos para avanzar en ese sentido.

“Frente a un plan plurianual, de garantías para el FMI, tiene que haber un plan plurianual de garantías para el pueblo pobre de Argentina”, afirmó Grabois este martes en declaraciones a C5N.

El también referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular señaló que ese proyecto debe incluir “un salario básico universal para los 9 millones de argentinos que no tienen ingresos regulares para sostener una vida”.

Grabois sostuvo que se trata de una “pequeña negociación” que su sector piensa plantear dentro del Frente de Todos. En caso que no haya recepción de su pedido lanzó una advertencia. “Entonces nosotros no votaremos el acuerdo. No cumpliremos con la disciplina de bloque”.

