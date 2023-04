Jorge Macri: “Como candidato, la boleta única electrónica me encanta”

escuchar

El ministro porteño y precandidato a jefe de Gobierno en la Ciudad, Jorge Macri, se refirió hoy a los diferentes puntos de vista que mantiene con el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta por las elecciones concurrentes y aseguró: “Como candidato la boleta única electrónica me encanta”.

Jorge Macri, tras la decisión de Larreta de que se vote a jefe de Gobierno de manera concurrente, se había mostrado poco conforme. Consultado sobre el tema, dijo en declaraciones radiales: “Con respecto al sistema electoral, como ministro tengo la preocupación de que pueda ser engorroso votar con dos sistemas. Se la manifesté a Horacio, pero puede haber distintos puntos de vista y el que conduce toma la decisión y está muy bien”.

No obstante, en una entrevista con Radio Mitre destacó: “Como candidato la boleta única electrónica me encanta, la gente va a entrar y va a ver mi cara, sin intermediación y sin estar pegado a una boleta. Me resulta cómodo”.

Por otra parte, quiso despejar dudas sobre algunos señalamientos de la oposición: “Hoy lo hablé con Horacio y le propuse que al IGE (El Instituto de Gestión Electoral) que depende de mi Ministerio, lo saquemos de mi cartera y que vaya quizás al Ministerio de Justicia, para que no haya preocupación o sensación de que alguien pueda tener alguna injerencia en la elección”.

Sobre su domicilio y sus cargos

Macri dijo que en los próximos meses renunciará a la intendencia de Vicente López, de la que se encuentra en licencia. Además, explicó que en noviembre pasado presentó la renuncia al cargo de presidente del Pro por la provincia de Buenos Aires, cargo que ejerce ahora la senadora Daniela Reich.

“Cuando pedí licencia se lo expliqué a los vecinos de Vicente López. Soledad Martínez está a cargo de la tarea y es probable que yo en los próximos días renuncie a ese cargo. Me permitió ver que el equipo que quedó en la intendencia lo hace bien. Eso está verificado”, se excusó.

“Horacio Rodríguez Larreta me invitó a formar parte del equipo de la Ciudad. Desde el primer día lo dije en el gabinete. Llamé a Soledad Acuña y le pedí disculpas, porque quizás ella también quería”, aseguró.

Otra de las consultas que le hicieron fue sobre el domicilio que tiene, ya que se postula en la Ciudad luego de haber vivido en provincia de Buenos Aires.

“Tengo residencia en la ciudad desde el 2015. Viví más de 42 años, tuve hijos y me casé. He tenido empresas acá. Y cumplo con el requerimiento legal o jamás hubiese presentado la candidatura acá”, explicó.

En tanto, como intendente de Vicente López, dijo que el requerimiento era tener domicilio en la provincia. “Sigo teniendo ese domicilio porque vamos los fines de semana con Belén [su pareja]. Es un lugar que disfrutamos”.

LA NACION