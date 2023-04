Larreta se mostró con Jorge Macri tras la crisis por las elecciones concurrentes y criticó al Gobierno por la suba del dólar

escuchar

En un acto en el que anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para que 80 trámites pasen a ser gratuitos en la ciudad de Buenos Aires y otros ocho queden eliminados, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró con su ministro y también candidato a sucederlo Jorge Macri. Ambos habían tenido tensiones y una reunión con fuertes diferencias tras la decisión del presidenciable de Pro de hacer elecciones concurrentes en la Capital, lo que despertó especulaciones de que con esa modalidad de comicios el mismo día que los nacionales, pero con distinto método, podía beneficiar indirectamente al postulante radical Martín Lousteau.

En un intento de mostrar que la situación entró en un período de calma, ambos buscaron imprimirle sintonía al encuentro de hoy. Parados uno al lado del otro, Macri incluyó a Rodríguez Larreta cuando respondió una pregunta sobre cómo evaluaba la situación nacional dado su vínculo constante con su primo, el expresidente Mauricio Macri. “No solo hablo con Mauricio. Con Horacio creo que hablo más seguido porque estamos en el mismo equipo”, marcó el exintendente de Vicente López, ante la sonrisa de su jefe administrativo, y siguió con la enumeración: “Con Patricia [Bullrich], con María Eugenia [Vidal]”.

Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Miguel Gobierno de la Ciudad

Volvió a mencionarlo Macri cuando se refirió a la implementación de un trámite especial para personas con autismo en el registro civil donde se llevaba adelante la conferencia. “Me gustaría aprovechar este momento y contarte, Horacio. Me gustaría poner luz sobre algo muy lindo”, introdujo el ministro de Gobierno para notificarlo de esta medida.

Incluso, cuando terminó este anuncio en que al titular del Ejecutivo capitalino se lo vio con tos y problemas en su voz, Macri le ofreció un caramelo que había pedido mientras los demás interlocutores hablaban. “Por favor, una pastilla”, aceptó Rodríguez Larreta, que antes había ratificado que pretende que haya un solo candidato de Pro en la Ciudad, como un guiño hacia Macri.

“Un infierno”

En tanto, el presidenciable de Pro se quejó por el rumbo de la economía, en una semana que comenzó con un fuerte movimiento del dólar, que perforó los 420 pesos. Comentó Rodríguez Larreta la “incertidumbre” que genera “correr atrás y ver cómo está el tipo de cambio”. Al respecto, acotó: “No sabés cuál es, es un infierno, parche tras parche. Los argentinos no saben cuánta plata llevar al supermercado el fin de semana porque te quedás corto con lo del fin de semana pasado, no sabés si podés pagar el alquiler. Es un drama, no se puede vivir más así”.

Dijo también que el problema con el dólar y la inestabilidad inflacionaria no surgió esta semana. “Venimos de un gobierno entero que no la pega, no da con el rumbo, no tiene un plan donde dice adónde vamos, el Presidente se ha jactado de que no tiene un plan. Lo de esta semana es un episodio más, teníamos 100% de inflación la semana pasada. Es dramático para la gente, les come el bolsillo, no se llega a fin de mes. Es una angustia en que los argentinos estamos sumidos”, consideró.

El anuncio de Rodríguez Larreta

