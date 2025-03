Jorge Macri define si explora un pacto con la UCR porteña y hay nerviosismo en Pro por la incógnita Larreta

Cuando restan siete días para que finalice el plazo legal para la inscripción de alianzas con vistas a las elecciones del 18 de mayo próximo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aún no resuelve un enigma crucial para la contienda porteña: cuál será el esquema que utilizará Pro para competir en los comicios locales, que se convirtieron en una escala decisiva para la definición nacional de octubre.

Mientras los generales de La Libertad Avanza (LLA) se alistan para una pelea a todo o nada contra los Macri en la histórica finca de Pro, el alcalde y sus ingenieros electorales ya activaron el plan de supervivencia. Con el objetivo de mantener subordinada a la Capital y evitar un traspié en las urnas que erosione aún más el caudal político del partido amarillo, los macristas no descartan llegar a un entendimiento con el radicalismo porteño, donde inciden Daniel “Tano” Angelici y el eje Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti, para aunar fuerzas de cara a la pulseada con los libertarios y el peronismo, que se encamina a ungir a su carta más competitiva: Leandro Santoro. “Nos gustaría ir solos, pero vamos a definir esta semana si exploramos una alianza con la UCR. No descartamos nada”, reconocía anoche uno de los operadores políticos de Jorge Macri.

No obstante, en las filas del radicalismo repiten que se alistan para competir en soledad. Angelici dejó trascender que lo desconciertan las dudas del jefe porteño sobre las chances de converger -analizan qué configuración sería más redituable- y que no piensa quebrar su vínculo con Yacobitti y Lousteau, quien acelera las recorridas por los barrios porteños, donde se presenta como una alternativa a los extremos del kirchnerismo y los libertarios. Para Lousteau, Pro es un anexo de LLA. Angelici y Yacobitti lo presionan para que jueguen en la elección local .

Incertidumbre por Larreta

En la cúpula del gobierno porteño dan por hecho que la Coalición Cívica (CC), la fuerza que preside Elisa Carrió, competirá en los comicios locales, en los que se elegirán 30 legisladores, con una oferta propia. De hecho, Carrió anunció que Paula Oliveto encabezará su boleta en la ciudad y sus equipos ya trabajan en la hoja de ruta para la campaña. Por lo tanto, los Macri solo concentran su atención en el radicalismo y, sobre todo, en resolver una ecuación clave para la batalla porteña: ¿Horacio Rodríguez Larreta romperá con Pro para postularse a legislador con otro sello en la elección del 18 de mayo? Radicales y “lilitos” también aguardan que el exjefe porteño exhiba sus cartas.

La incógnita Larreta, quien avisó hace un par de semanas que será candidato en 2025, pero no confirmó en qué categoría ni en qué esquema, seguirá por unos días más. En el entorno del exjefe porteño aseguran que habrá una definición recién la semana próxima.

Jorge Macri junto a Martín Lousteau ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

La incertidumbre que provoca la decisión de Larreta está estrechamente ligada a la injerencia que podría tener en el campo de batalla porteño. Es que los colaboradores de Jorge Macri, quien contrató al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí para la puja decisiva de mayo, se alistan para una campaña teñida de amarillo. Apuestan a revitalizar el sello de Pro y reafirmar su identidad. Es decir, procuran exhibir “equipo” y capacidad de gestión para contrarrestar la ofensiva de los delegados de Javier Milei y la amenaza del peronismo. Por lo tanto, reconocen en la sede porteña de Uspallata, Larreta se convirtió en un escollo para el macrismo . Asumen que, si compite por afuera de Pro, le podría sacar votos a la propuesta amarilla que presente Jorge Macri.

En el círculo íntimo de Mauricio Macri no ocultaban en las últimas horas su malestar con el exjefe porteño. Si bien intentan relativizar el poder de fuego de Larreta -estiman que podría restarle votos al radicalismo y a Santoro, posible contendiente del PJ, en caso de que no haya fumata blanca-, los Macri reconocen que preferirían que el excandidato presidencial de Juntos por el Cambio no figure en la grilla porteña. ¿Intentarán negociar con Larreta para convencerlo? ¿Es cierto que Mauricio Macri comentó en la intimidad que él se encargará de bajarlo?

Larreta, un escollo en el plan de los Macri para blindar la Capital Rodrigo Nespolo

En la cima de Pro no le cierran la puerta a una conversación para convencerlo de que decline sus aspiraciones. “Hay bajas chances; Horacio está muy irracional”, pronosticó un interlocutor habitual de Macri.

Quienes rodean a Larreta o hablaron con él en los últimos días lo notaron poco predispuesto a sentarse a negociar con Jorge Macri. No obstante, no apaga el teléfono. “La puerta no está cerrada, pero nada está sucediendo o avanzando. El tema de fondo es como resuelve Horacio su relación con el Pro”, remarcó uno de los leales del exjefe porteño.

Los estrategas de Pro sospechan que Larreta ya prepara un artefacto de poder para presentarse en la puja decisiva de mayo. “Creo que la decisión de Horacio es irreversible. Hay mucha bronca con los Macri, incluso cuestiones personales. A Jorge le creció un enano”, describía anoche un histórico armador de Pro que tiene llegada a las distintas terminales del partido.

Elisa Carrió apuesta por Paula Oliveto en la Capital X Paula Oliveto

Los asesores de Larreta deslizan que lo imaginan siendo protagonista de la pulseada de mayo. De hecho, incorporó en los últimos días a su equipo de campaña a Marcos Urtubey, el hijo mayor del exgobernador de Salta, quien supo estar cerca de LLA. A su vez, Larreta ya tiene un sello para anotarse: Partido Federal. ¿Irá solo o buscará socios en el espectro del centro? Actualmente, está cada vez más lejos de Lousteau, pero mantiene diálogos con la CC. “Horacio no descarta nada. Hay que ver si Mauricio lo llama”, apuntó un fiel ladero de Larreta.

Dado que se alistan para un escenario abierto -creen que hay un triple empate de sellos (UxP, LLA y Pro), que se altera dependiendo el candidato-, Larreta se convirtió en una pieza vital del escudo de los Macri. Si jugara, se atomizaría aún más la oferta de la centroderecha. “Hay tres tercios. Estamos todos alrededor del 25%”, aventuró uno de los colaboradores del jefe porteño. Por eso, en Parque Patricios no ocultan su ansiedad por conocer quién será el retador de La Libertad Avanza. “Es prácticamente imposible un acuerdo con ellos”, graficaron cerca de Mauricio Macri, quien ayer volvió a tomar distancia de la Casa Rosada.

Presión sobre Vidal

Para obturar el drenaje de sus seguidores ante la irrupción de Milei, los altos mandos de Pro pondrán toda la carne en el asador para garantizar el blindaje de su terruño. Por caso, en las últimas horas se incrementó la presión sobre María Eugenia Vidal para que acepte ponerse al frente de la lista de legisladores porteños. Ella hizo saber a los suyos que no tiene previsto participar de la contienda de mayo. Por eso, aceptó ser la jefa de campaña y ya se instaló en la sede partidaria de Balcarce 412. Tendrá un rol activo en la discusión con los libertarios y pondrá el cuerpo en las recorridas. “Para María Eugenia sería incómodo enfrentar a Horacio”, se jactan en el larretismo.

En el seno del macrismo apuestan a convencerla. Evalúan que en la boleta podrían acompañarla desde Laura Alonso y Fernán Quirós hasta Waldo Wolff. “Todos queremos que sea Vidal, pero ella dice que no”, admiten en el gobierno porteño. Las listas cierran el 29 de marzo.

Entre los colaboradores de confianza de Mauricio Macri niegan que haya intervenido la gestión de su primo. Repiten que “ni pidió ni sugirió” los nombres de Horacio Giménez, flamante sucesor de Wolff tras la crisis por la fuga de presos, y de Hernán Lombardi, titular de Desarrollo Económico. Eso sí: estuvo al tanto de la maniobra. Es más, Macri cree que el Pro debe reclutar a figuras de peso del partido en la ciudad para recuperar la identidad. Por ese motivo, el expresidente quiere que Vidal y Lombardi tengan un rol activo en la campaña. Cristian Ritondo también se ofreció a colaborar. En Pro asumen que una derrota en el test de fuego del 18 de mayo podría reactivar la diáspora macrista. No es casual, sospechan, que se hayan frenado los saltos de cerco de Pro a LLA después de que estallara el escándalo por el criptogate. Por lo pronto, los seguidores del exmandatario esperan que Bullrich, quien acusó a los Macri de utilizar la Ciudad como un “botín”, se vaya de Pro para afiliarse al partido de Milei cuanto antes: “Nos vendría muy bien. No la queríamos echar para que no se victimice”. Los dos expostulantes presidenciales de Pro, un problema para Macri.

Matías Moreno Por