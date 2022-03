Jorge Macri habló sobre “halcones y palomas” de cara a las elecciones de 2023

El ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, planteó cuál es el estilo, entre halcones y palomas, que podría llevar a Juntos por el Cambio (JxC) a ganar la mayor cantidad de lugares políticos en las próximas elecciones de 2023. Así, descartó que haya una única clave: “No creo que uno no pueda ni gobernar a los gritos todos los días ni dejándose llevar puesto todo el tiempo”.

El exintendente de Vicente López, en primer lugar, celebró el presente dentro de la coalición opositora y resaltó la pluralidad de voces, en declaraciones a Radio Con Vos: “Lo primero que destaco es que tengamos tantas figuras en Juntos por el Cambio, también a los radicales y a los peronistas que están con nosotros. Somos un espacio que ha crecido y seguramente ofrezcamos distintas propuestas a la sociedad, como lo hicimos en la última elección”.

Consultado por las formas de gobernar de cara a las presidenciales de 2023, encarnadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta como el líder de las palomas; y la titular de Pro, Patricia Bullrich, como la referente de los halcones, Macri evitó inclinarse por un estilo.

“A mí no me preocupa tanto el estilo, lo importante es trabajar bien internamente. Hay momentos en los que yo soy muy duro y concreto cuando siento que el Gobierno quiere avanzar sobre derechos, autonomías, libertades. Ha pasado con esta discusión del transporte hace un mes nomás cuando intentaban tirarle a la Ciudad por la cabeza los colectivos. Y por momentos hay que sentarse a dialogar y buscar soluciones conjuntas”, sostuvo.

Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta Twitter

En ese sentido, analizó: “ No creo que uno no pueda ni gobernar a los gritos todos los días ni dejándose llevar puesto todo el tiempo. El estilo es de cada uno . Horacio tiene el suyo como Patricia el propio, o Mauricio o Morales. Lo importante es que estemos de acuerdo en cómo queremos llevar el barco, que el kirchnerismo no lo tiene claro”.

Sobre su candidatura el año que viene, dijo: ”Yo arranco al revés. Quiero que nuestro espacio político gobierne en 2023, que cuando gobernemos se permita empezar a construir un camino de mejora constante. Deseo, como miembro de Pro, que en la mayor cantidad de lugares haya las mejores propuestas posibles desde nuestro espacio. Creo que soy parte del equipo, desde algún lugar aportaré lo mío. Lo que más me apasiona es gestionar, no quiero ser legislador, quiero un cargo ejecutivo”.

Respecto a su trabajo en la ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de regresar a a provincia, señaló: “No son las mismas las realidades de la ciudad y de la provincia, pero cuando tenés un sistema, un equipo y una pasión, eso se puede aplicar en distintos lugares. Yo voy a tratar de aplicarlo donde más sirva”.

Por otro lado, se diferenció de algunos compañeros suyos de Pro con pasados peronistas. “No, nunca”, respondió si tenía una historia similar a las de los diputados de JxC, Diego Santilli y Cristian Ritondo. “Hoy es el momento de incorporar otras miradas, de ser holístico, ser más amplio”, opinó, y agregó: “Nadie es dueño de la verdad, hay buenas ideas en otros lados”.