María Belén Ludueña y Jorge Macri disfrutan de su amor en Punta del Este

La periodista María Belén Ludueña comenzó un nuevo año disfrutando de las playas uruguayas junto a su pareja, el político Jorge Macri, con quien se la pudo ver posando radiante para las cámaras en salidas noctunas. Asimismo, Ludueña aprovechó las jornadas de descanso y se la vio tomando sol en la playa y leyendo junto al mar.

María Belén Ludueña descansando en la playa RS Fotos

Luego de un intenso 2021 y el impasse que se tomó en su carrera tras su partida de las mañanas de América, la periodista se prepara para volver al ruedo. En una entrevista con revista ¡HOLA!, habló sobre las ofertas que está evaluando para regresar a la TV. “En principio, me estoy reuniendo con América , que es el lugar que me abrió las primeras puertas, para ver si nos ponemos de acuerdo y encuentro un proyecto que me motive”, contaba hace un mes y añadía: “También hay propuestas y conversaciones con otros canales. Me gusta la conducción y estoy abierta a escuchar propuestas y a seguir aprendiendo”.

María Belén Ludueña se prepara para un año intenso RS Fotos

En cuanto a su presente sentimental, Ludueña se encuentra preparando su boda con Jorge Macri, a quien conoció hace cuatro años. “ Es un hombre muy caballero, pero si hay algo que valoro sobre todas las cosas, es su inteligencia. Lo admiro en todo sentido. Cómo trata a sus hijos [Antonio, Martina y Giorgio, de su primer matrimonio, con Florencia De Nardi], a su mamá, a sus hermanas, a quienes trabajan con él, su sentido de la responsabilidad… Y a eso sumale que nos llevamos muy bien y que tiene muy buen sentido del humor ”, expresaba, en relación al vínculo que los une.

María Belén Ludueña y Jorge Macri disfrutan de unas jornadas en Punta del Este RS Fotos

Por otro lado, la periodista reveló la fecha del casamiento: 12 de noviembre de este año en La Rural. “El mismo día vamos a hacer una ceremonia civil y después la fiesta. Por suerte, soy bastante relajada, sé lo que quiero y decidimos todo rápido. Quiero que sea una fiesta sencilla, cómoda, en donde todos vengan a pasarla bien, el dress code va a ser elegante, pero cada uno se puede poner lo que quiera. No vamos a poner mesas: va a haber distintos livings y mesas largas sin lugar asignado”, compartía sobre los detalles de ese día tan esperado.

María Belén Ludueña y Jorge Macri se casarán en noviembre de este año RS Fotos