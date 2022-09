Jorge Macri habló sobre la posibilidad de reunión entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner: “Hoy lo veo muy remoto”

El ministro de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló esta mañana sobre la posibilidad real de que se realice un encuentro entre su primo, Mauricio Macri, y Cristina Kirchner. “Hoy lo veo muy remoto y forzado, pero no descarto nada”, dijo el funcionario. Además, definió el nuevo rol que cumple el expresidente como “mentor” y que pese a no descartar su candidatura a jefe de Gobierno sabe que “algunos -candidatos- no van a llegar” a las PASO.

Durante una entrevista con Radio Con Vos esta mañana, el dirigente de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta opinó sobre una posible reunión entre los expresidentes: “Lo veo hoy muy remoto y forzado, pero no descarto nada aunque no veo una razón para que hablen”. Agregó que si “la hubiera tendría que ser como corresponde, con una agenda real de temas importantes y no solo la intención de uno” de los dos para juntarse.

Explicó que son dos personas que “no son amigos” y que tampoco “tienen una relación habitual”, pero que “no debería ser tan excepcional el diálogo entre dos expresidentes”.

Por otro lado, habló sobre el rol de Macri en la coalición y en el Pro. “A Mauricio lo veo con una actitud muy de mentor, de fundador del espacio, conociendo a la gente nueva que se suma, ayudando a la unidad y viendo cómo vamos a resolver las competencias a nivel nacional y provincial sin que eso sea un problema”. Ahondó: “Lo veo pensando en el conjunto y no en él”.

Los máximos líderes del PRO retomaron hoy la costumbre de los almuerzos de trabajo: se reunieron durante dos horas en un restaurante de la calle Bolívar, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo convocados por Mauricio Macri Fernando Gens - Télam

Asimismo, no cerró la puerta con respecto a los rumores sobre su candidatura a jefe de Gobierno: “Yo me preparo para ser algo más importante de lo que hago hoy, si puedo, y si no quiero ser parte de un equipo que lo logre”. Enfatizó su intención de mantener la armonía en la coalición: “Quiero que Juntos por el Cambio (JxC) vuelva al gobierno y defendamos la Ciudad. Y hacerlo desde el Pro, a pesar de ser un trabajador de la unidad de JxC”.

Por otra parte, fue consultado sobre la cantidad de candidatos con la intención de ocupar un cargo de liderazgo en la Ciudad que existen y señaló que más allá de que “para la definición de las candidaturas falta, hay algunos no van a llegar”. E insistió: “En los años pares hay muchos candidatos porque mucha gente expresa el deseo de ‘poder ser’, pero luego llega la realidad y te quedás sin aire o sin gambas”.

Sobre los candidatos de Juntos por el Cambio dijo: “Creo que hay varios que pueden llegar, Horacio [Larreta] es uno, Patricia [Bullrich] es otra. María Eugenia [Vidal] también está haciendo un trabajo muy importante en el resto del país”.

Sin embargo, marcó su postura de solo votar a candidatos de Pro. “[Martín] Lousteau es un buen candidato para la Ciudad, pero voy a votar a alguien del Pro”, porque le gustaría que “siga gobernando el Pro”, que “va a tener un mejor candidato”.

Por último, hizo referencia a la idea del oficialismo de quitar las PASO en 2023. “Es un tema a tener en cuenta, esperemos que no se cambien las reglas del juego, pero si no desarrollaremos otra que nos permita definir las candidaturas sin dividirnos”.