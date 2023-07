Jorge Macri propuso crear un mercado de alimentos en el sur de la ciudad de Buenos Aires

escuchar

Antes de su visita a la Exposición Rural de Palermo, que adelantó será el próximo martes, Jorge Macri se refirió a la importancia del sector agropecuario para la ciudad de Buenos Aires y planteó una serie de medidas intentando despegarse de las polémicas con su adversario, Martín Lousteau. “Esta ciudad consume entre 12 y 15 millones de raciones de comida por día, por lo que nos importa que al campo y a la industria del alimento, le vayan bien. Uno de los proyectos que tengo es generar un mercado concentrador de alimentos en el sur de la Ciudad de Buenos Aires para no tener tanta dependencia con el Mercado Central de La Matanza”.

“Hay mucho productor mediano y pequeño, que genera alimentos de altísima calidad que la Ciudad demanda para el mundo gastronómico y para consumidores que buscan productos orgánicos y de valor. Algunos están cerca de la Ciudad, como los de la zona quintera de La Plata, que podrían llegar directo”, explicó Jorge Macri argumentando las razones de su propuesta en diálogo con el programa Si Pasa Pasa, en Radio Rivadavia.

Jorge Macri argumentó que la decisión por evitar un debate público con Martín Lousteau fue del partido y no una postura personal: “El debate lo vamos a tener con el candidato de la oposición luego de las PASO. Es una posición de nuestro espacio político y es lo que acordamos en Juntos por el Cambio”.

Jorge Macri y Patricia Bullrich volvieron a mostrarse juntos, en esta oportunidad en una caminata por Recoleta

El candidato del PRO planteó que si gana las elecciones como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires uno de sus compromisos es continuar con las obras en la costa del río, dándole continuidad a lo que hicieron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta: “Voy a recuperar un montón de costa porque hay obras que realizó Mauricio, como las obras hídricas, y luego Horacio, que recuperó espacio ganado al río. Voy a construir una costa tanto o más linda como la que hicimos en Vicente López”.

Además, se defendió a las acusaciones de quienes se oponen a las obras en la costanera porteña argumentando que se trata de una iniciativa “inmobiliaria” y dijo: “Las obras en la costa tienen un abordaje diferente a lo que se hizo antes. Permiten recuperar agua, parque público, y recién después concesiones y uso privado. Así lo hicimos en Vicente López. Eso es distinto a lo que existía antes como Costa Salguero donde tenías que pagar para entrar para interactuar con la costa y el agua”.

Otro de los aspectos que propuso solucionar es el de arrebatos de celulares y robos de neumáticos a partir de la intensificación de patrullajes en moto. “Tenemos un buen sistema de seguridad, pero es mejorable. Un problema son los arrebatos de celulares creció mucho, o el robo de gomas de autos son delitos menores muy difíciles de penar”. También apoyó el esquema de multas de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que esos recursos los volcará a mejorar el servico del SAME: “Necesita más médicos en moto, hacen falta recursos para el helicóptero que sale tres veces por día pero no tiene operatividad nocturna”.

TODO EL DINERO DE LAS MULTAS IRÁ AL SAME. pic.twitter.com/j8tNHiB4jj — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) July 17, 2023

Macri le restó importancia a la aparición pública de Horacio Rodríguez Larreta con Martín Lousteau y afirmó: “No creo que sea el candidato del actual jefe de gobierno. Hay una sobre valoración de la foto y no me parece que tenga demasiada importancia. Soy el candidato único del PRO y siento el apoyo de todos: de Mauricio, de Patricia, de Horacio y de María Eugenia”.

El precandidato a Jefe porteño se manifestó preocupado por la falta de información respecto de la modalidad de votación en los comicios porteños. Responsabilizó al Instituto de Gestión Electoral y dijo que, “espero que en las próximas semanas se intensifique la comunicación para evitar problemas”. Sin embargo se mostró optimista y apoyo el sistema que se va a implementar y explicó que, “solo es necesario ayudar a los votantes con información”.

Macri aclaró declaraciones previas en las que manifestó que no se habla con Martín Lousteau y afirmó que fueron sacadas de contexto: “Dije que no hablo con Martín y es verdad porque no somos amigos ni tenemos contacto habitual. Eso no significa que no me voy a sentar con todos, incluyendo a Martín, para discutir y armar equipo. No voy a hacer un loteo de espacios políticos para armar mis equipos, voy a convocar y escuchar a todos”.

El ex intendente de Vicente López cerró bajándole el tono a la interna con Lousteau y sostuvo: “Mi rival es Santoro y el objetivo es ponerle freno al kirchnerismo”.

