Martín Lousteau insiste: “El fallo no dice que Jorge Macri reúne las condiciones para competir”

“Yo siempre prefiero competir y que los porteños tengamos más propuestas y alternativas en el momento de votar”, dijo Martín Lousteau en referencia al fallo del Tribunal Superior porteño que habilita a Jorge Macri a competir en las internas abiertas de Juntos por el Cambio. “También me hubiese gustado que Fernán Quiroz también estuviese en la cancha y tener más opciones para que cada uno de los porteños defina cual es la preferida”.

“El fallo no dice que Jorge Macri reúne las condiciones para competir y ninguno de los jueces dice eso. Los jueces no dicen que Jorge Macri reúne los cinco años de residencia en la Ciudad, lo que dicen es que la impugnación no lo presentó en tiempo y forma. El fallo no habla sobre el fondo de la cuestión y no dice si se cumple o no la Constitución, sino que se refiere a un tema procesal”, declaró Martín Lousteau en el programa “Todos juntos”, que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia.

El radical Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, junto a Martín Lousteau

El precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -que competirá con Jorge Macri- señaló que no le gusta la forma en que Juntos por el Cambio dirimió esta controversia interna: “Tampoco me gusta que la constitución de la Ciudad esté tensionada porque esa nunca fue una característica de Juntos por el Cambio. Nosotros preferimos que esto se resuelva de otra forma, que haya un debate, pero eso no se hace porque Jorge Macri no quiso”.

Martín Lousteau se refirió a la decisión de la coalición opositora de evitar un debate público entre sus precandidatos y expresó su desacuerdo. “Creo que siempre debe haber debate y que a nivel nacional también hubiese estado bien. Probablemente hubiese sido áspero, pero podría haber terminado cada uno diciendo: si vos ganás yo voy a trabajar para acompañar tu gestión y esto le hubiese dado volumen a Juntos por el Cambio”.

Hoy quieren instalar la política del “no debate” en la Ciudad. Debatimos en casi todas las campañas electorales desde el ‘96, menos en 2011 cuando el kirchnerismo no quiso. Tenemos que debatir para explicar cuáles son las mejores propuestas, los inconvenientes de lo que se planea… pic.twitter.com/noaMi2im54 — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 14, 2023

El también senador sostuvo su desacuerdo con la postura por evitar el debate de su espacio político y fundamentó porque está en desacuerdo: “Si uno mira la historia, el que gana la interna tiene altas chances de ganar la general y en las PASO estamos definiendo el modelo de ciudad que viene. No sé por qué Jorge Macri no quiere debatir, eso hay que preguntárselo a él pero en un debate de dos horas cara a cara, se expone mucho quién conoce la ciudad y quién esta de acuerdo con ciertas continuidades”

Cuándo le preguntaron respecto de la renuncia de Franco Rinaldi como precandidato a legislador porteño Lousteau dijo: “No me siento contento ni triste, solo que estoy de acuerdo en que se baje como candidato porque una persona que se expresa de esa forma y que ofende a un montón de colectivos, no representa a nuestro espacio político”.

El candidato se defendió de los cuestionamientos por su pasado como ministro de economía de Cristina Kirchner y se despegó de los dichos de Franco Rinaldi. “Yo fui ministro (de Cristina Kirchner) durante cuatro meses pero hace diez años represento a este espacio. Fui diputado, embajador elegido por el presidente Mauricio Macri, me votaron como senador en la misma boleta con Mauricio Macri y Horacia Rodríguez Larreta. Es verdad que fui ministro, pero eso ocurrió hace diez años, durante cuatro meses y me fui por discrepancias con el rumbo que tomaba el gobierno”, dijo en respuesta al planteo y se despegó de la polémica que se generó a partir de los dichos de Rinaldi. “Creo que no es comparable a expresiones discriminatorias como: “Que se haga patria mate un judío”. La similitud me parece tirada de los pelos”.

Lousteau se expresó respecto de la situación económica y a la inestabilidad que genera la falta de acuerdo con el FMI y dijo: “Estamos atados con alambre, y cada vez que un alambre se desata sufrimos un cimbronazo. Uno de esos alambres es la negociación con el FMI que genera incertidumbre y más problemas cotidianos. Cuando hay ruido se dispara el dólar, esto impulsa la inflación que genera más pobreza”.

Horacio Rodriguez Larreta charló con Martín Lousteau en la reunión de Gabinete ampliado

Además, opinó de la candidatura del ministro de Economía y sostuvo: “Tenemos un problema: tenemos un candidato en Unión por la Patria con un doble rol contradictorio. Es ministro y tendría que estar resolviendo cosas, pero a la vez es candidato y barre debajo de la alfombra, y usa plata del futuro endeudándose. Este gobierno que tiene 115% de inflación acumulada y celebra que tenemos 6% de inflación mensual dice que los mejores candidatos son el ministro de economía y el jefe de gabinete.

Finalmente dijo no saber a quien votará el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, si por Jorge Macri o por él, pero expresó que eso no es algo que lo incomode: “No se a quien va a vota Horacio Rodríguez Larreta eso hay que preguntárselo a él. A Horacio lo conozco desde hace 20 años y también competimos, pero eso no impide que sigamos trabajando juntos”.

