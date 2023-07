Elecciones 2023. Jorge Macri apuntó contra Martín Lousteau, tras la renuncia de Rinaldi: “Le siguen pegando en el piso”

escuchar

Luego de la renuncia de Franco Rinaldi a la lista de precandidatos porteños a legisladores de Jorge Macri, el funcionario y aspirante al ejecutivo porteño cargó contra su adversario, Martín Lousteau, por su reacción frente a la salida de su dirigente de la boleta. “Yo creo que Franco [Rinaldi] no cree las cosas que expresó. No las comparto y ni siquiera disfruto de ese tipo de humor, que desde mi punto de vista ya quedó fuera de época. Él pidió disculpas sinceras y quedó muy afectado”, opinó.

Y, en referencia a la renuncia de Franco Rinaldi y a los comentarios de Martín Lousteau por sus expresiones discriminatorias, Macri apuntó: “Algunos candidatos no tienen ideas para aportar y prefieren que no se hable de ellos. Además, la ciudad de Buenos Aires tiene una relevancia mediática y un impacto desmedido si lo comparamos con realidades de otras provincias”.

Jorge Macri junto a Franco Rinaldi antes de renunciar a su precandidatura a legislador porteño

En diálogo con FM Milenium, Macri se mostró molesto por las declaraciones de Lousteau, quien manifestó estar de acuerdo con la renuncia de Franco Rinaldi y opinó: “Una persona que se expresa de esa forma y que ofende a un montón de colectivos, no representa a nuestro espacio político”.

En este contexto, el exintendente de Vicente López valoró el pedido de disculpas de Rinaldi, y expresó: “ Esta situación abre una discusión respecto al valor del perdón y de las disculpas, que son un concepto bíblico. Cómo viviríamos si no existiere el perdón. Estaríamos congelados frente al temor del error y eso nos convertiría en una sociedad muy quieta e inerte”.

Luego, en alusión a lo dicho por Martín Lousteau, expresó: “Me molestó la última reacción de la UCR porteña porque Franco pidió perdón de la manera más concreta y dijo ‘me voy’, pero aún ahí lo seguían pateando en el piso”.

En campaña

Macri defendió su gestión como intendente de Vicente López y destacó sus logros y el apoyo de sus votantes. “En mi primera elección saqué el 38% de los votos, en la segunda el 45%, en la tercera el 55%, y en la última 64%. La gente confió en lo que yo hice. Haber gestionado previamente me da una ventaja, porque muestra que puedo liderar equipos, administrar sin endeudarme y resolver conflictos”, evaluó.

También respondió a las críticas que hablan de “candidato a dedo” designado por su primo Mauricio Macri: “La definición de nepotismo habla de alguien puesto por cercanía y confianza que no puede demostrar mérito para el cargo, y no es mi caso”, apuntó, y reforzó: “Puedo mostrar méritos de sobra en base a mi gestión en Vicente López”.

Frente al planteo de Martín Lousteau, quien afirmó que él manejó más gente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires que la que Jorge Macri tenía bajo su responsabilidad en Vicente López, dijo en tono irónico: “¿En qué gestión fue eso? ¿En la de [Felipe] Solá, no? ¿Y en la provincia de Buenos Aires, no? Me llama mucho la atención de la doble vara de [Martín] Lousteu”.

Patricia Bullrich se mostró con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires

Macri también se defendió de la denuncia presentada en su contra por no contar con los cinco años de residencia en la ciudad, un planteo fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia porteño. “Es verdad que vengo de Vicente López, lo que me alegra porque habla de mi pasado y de mí, de un pasado que transformó una realidad”, dijo.

Por último, el precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intentó bajar el tono de la polémica con su adversario político en Juntos por el Cambio. “Hay un dato que es importante: va a haber PASO el 13 de agosto, pero luego tendremos un 13 a la noche donde espero que trabajemos todos juntos, donde ganadores y perdedores, de cara a la sociedad le digamos que vamos a dar la batalla grande, que es ganarle al kirchnerismo, y luego una batalla más grande a partir del 11 de diciembre que es poner de pie al país ”.

