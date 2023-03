Jorge Macri: “Si siguen por este camino, Quilmes, Moreno y San Martín son los próximos Rosarios del conurbano bonaerense”

escuchar

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló hoy sobre el problema de la narcocriminalidad en Rosario, provincia de Santa Fe, y contradijo al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández al asegurar: “No creo que hayan ganado los narcotraficantes en la Argentina. No tenemos que aceptar esa realidad. Es una batalla que hay que dar todos los días”.

“Obviamente, hay lugares que se gobierna con más decisión para enfrentar al narcotráfico y otros lugares donde no y eso se nota. Se nota, no solo en Rosario, se nota por la positiva en la Ciudad de Buenos Aires o en algunos municipios donde se da esa discusión día a día y en otros que no”, dijo en una entrevista con CNN radio y agregó: “No creo que la foto de Messi con Macri no tuvo nada que ver con lo que sucedió en Rosario. Yo vi la foto de argentinos felices por un logro alcanzado”.

Macri, luego comparó: “Para mí, en el conurbano, municipios como Moreno, San Martín o Quilmes, hay que mirarlos con mucho detenimiento porque si siguen en el camino en el que están son los próximos Rosarios del conurbano . Ahora, al lado de San Martín está Vicente López o San Isidro o Tres de Febrero y no pasa lo mismo”.

“Entonces, yo creo que hay lugares en donde uno ve un avance descontrolado, lo que pasa en Rosario es doloroso, dramático pero es reversible. Y, de hecho, cuando fuimos gobierno del 2015 al 2019 la cantidad de asesinatos cayó mucho. Entonces, yo no creo que uno pueda aceptar una derrota contra uno de los flagelos más importantes que tiene el mundo y que es una tarea de todos los días”, sumó a la idea el funcionario porteño.

Según Macri se debe abordar “también el narcomenudeo”. “Ese narcomenudeo es ilegal, va contra las leyes y el Estado no puede mirar para otro lado, y además tiene un efecto en jóvenes y en barrios que es nefasto. Y desde ahí, cuando uno logra identificar una banda que hace narcomenudeo empieza a tirar de una soga en donde después logra identificar bandas medianas, narcotraficantes... No creo que sea una batalla que se haya perdido. Es una batalla que algunos no dan”, aseguró.

“Yo hubiera ido a Rosario hace mucho tiempo si tuviera una responsabilidad sobre todos los argentinos porque como él [presidente Alberto Fernández] dijo ‘Rosario es Argentina’, y sí, bienvenido al mundo. Y, por lo tanto, si es Argentina es responsabilidad del Presidente y si es narcotráfico es responsabilidad federal. Entonces, las fuerzas federales deberían tener una presencia constante en Rosario, en el control de las fronteras y utilizar los recursos disponibles para enfrentar al narcotráfico en Rosario, y en otros lugares”, dijo el funcionario porteño.

Sobre las decisiones y anuncios que se dieron a conocer en las últimas horas, analizó: “ Siento que reaccionan porque es la familia de Messi, si no a este tema no le hubieran dado pelota nunca . Entonces eso es doloroso porque parece que depende de quién sufre una agresión, se le da bolilla o no. La verdad es que esto viene pasando hace mucho tiempo. Hay casi un muerto por día en Rosario a manos de sicarios. El Gobierno nacional tiene que dejar de mirar para otro lado y utilizar todos los recursos que tenga para darle a cualquier lugar que lo necesite en la Argentina”.

“Lo primero que rescato es que la respuesta de todo nuestro espacio fue coincidente en la necesidad de utilizar más recursos federales ahí. Después podemos discutir si Patricia [Bullrich] plantea lo del Ejército, si Horacio [Rodríguez Larreta] arrancó planteando lo de la Gendarmería... lo que todos estamos diciendo es que hay que ir, enfrentarlos y ganarle la batalla al narcotráfico. Lo que sin duda hay que hacer es tener decisión política, utilizar todos los recursos que tengan y sostenerla en el tiempo. Si vas y das la batalla permaneces hasta que vences. Todo lo que sea legal y parte del Estado hay que usarlo para combatir todo lo ilegal y lo que atenta contra la tranquilidad de la gente”, pidió Macri.

Para completar, dijo: “ Si no sostenemos o empezamos en lugares donde no se está haciendo, este sistema avanza de manera brutal, me refiero al narcotráfico . Tengo mucha confianza que nosotros lo vamos a enfrentar a nivel Nación cuando nos toque ser gobierno con cualquiera de nuestros candidatos a Presidente. Pero en estos 9 meses si no se hace algo seguimos perdiendo territorio, se hace más difícil, no podemos permitir eso”.

En el plano político, ante la consulta de la interna en Juntos por el Cambio, dijo: “A mí me parece que a nivel nacional va a haber una competencia, tal vez con dos candidatos del PRO compitiendo y a algún radical. Y después, supongo yo que lo que sería más probable, que se de una interna entre Patricia [Bullrich] y Horacio [Rodríguez Larreta]. Hay que ver qué hace María Eugenia [Vidal] que ha crecido mucho en el País”.

“En la Ciudad, yo creo que lo mejor que podría pasar es que cada fuerza política tenga su candidato. Deseo ser Jefe de Gobierno, creo que tengo las condiciones para serlo, me he preparado para esta tarea. Creo que deberíamos darle a la Ciudad una oferta más clara y ordenada”, dijo sobre sus aspiraciones para los próximos comicios.

