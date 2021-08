José Luis Espert: “Carrió y los radicales no tenían ganas que los liberales entráramos al frente opositor”

De los siete días de la semana, José Luis Espert dedica cuatro o cinco a recorrer la provincia de Buenos Aires y los dos restantes visita programas de televisión o radio. El precandidato a diputado nacional y referente de Avanza Libertad busca consolidarse como una tercera alternativa, que define como “la única para que Argentina corte con su decadencia para hacerle frente a lo peor que le paso a la democracia argentina: el kirchnerismo”.

-¿Cuál es su objetivo en esta elección?

-La idea es transformarnos en, como mínimo, una tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires que es lo que suponemos hoy que puede darse. Las últimas encuestas nos dicen que si tomáramos como universo solo los jóvenes, ganamos la elección. El desafío nuestro es ser más transversales de lo que somos hoy y yo creo que lo estamos logrando. Una excelente elección serían 10 puntos en la general. Queremos sacar un porcentaje de votos importante para empezar a condicionar la agenda de lo que se discute y hablar de otra cosa además de lo que siempre hablan: subir impuestos.

-¿Se refiere a la propuesta de Victoria Tolosa Paz?

-Una gran estupidez. ¿Le vamos a cobrar más impuestos a los pocos que sobrevivieron a la cuarentena cavernícola? Un disparate. La gente no da más de pagar impuestos. La política se tiene que ajustar todo lo que sea necesario.

-Si hablamos de tercera fuerza, su rival es Florencio Randazzo entonces.

-El muleto de Cristina, un gran fake. Nos roba el discurso, un ex kirchnerista hablando de reforma laboral. Están todos robándonos el discurso. Cerca de las elecciones lo que paga es el liberalismo en lugar del populismo, eso demuestra el hartazgo de la gente. A mí lo que me molesta de esta clase política que nos ha destruido es que no tienen escrúpulos, dicen lo que les conviene con tal de que los elijan o caranchear un voto. Están todos carancheandonos votos a nosotros en esta elección. [María Eugenia] Vidal hablando de que tiene coincidencia con [Javier] Milei. Tolosa Paz dijo que la malinterpretaron con lo de los impuestos, que voten a los liberales original los bonaerenses.

-Cerca de las elecciones sí, pero después no se tradujo a las urnas.

-Nadie me va a contar a mí lo que duele el 1,5 que sacamos, yo fui el líder de aquel espacio.

-¿Tiene miedo de que vuelva a pasar?

-Si fiscalizamos bien, no. La elección del 2019 se polarizó mucho porque eran presidenciales. Cambiemos hizo una muy buena campaña contra nosotros. A mí me demonizaron, como el mejor candidato de Cristina, lograron instalar eso en la población. Ahora demostré con la propuesta del frente que lo menos funcional al kirchnerismo que hay soy yo, así que esos fantasmas deberían haber desaparecido y encima es una legislativa.

José Luis Espert con Horacio Rodríguez Larreta en el 2019 cuando apoyó su candidatura a Jefe de Gobierno Twitter @jlespert

-¿Con Juntos por el Cambio cómo quedó la relación? ¿Por qué no se conformó el frente?

-Yo hice una propuesta para armar un fuerte entre todos los no kirchneristas contra [Axel] Kicillof en el cual deberíamos estar nosotros, Juntos por el Cambio, Stolbizer y Randazzo. Empecé las conversaciones con Juntos por el Cambio, pero ni la Coalición Cívica ni los radicales tenían muchas ganas de que los liberales entráramos al frente. Si vi muy buena predisposición en parte de Pro. Tuve muy buen diálogo con Larreta, Macri y Patricia Bullrich , ellos tres estaban con muchas ganas de armar el frente.

-¿Y con Elisa Carrió?

-Carrió dijo: ´Yo recibo gente en mi casa solo si las conozco´. Nunca me quiso recibir, nunca quiso escuchar lo que tenía ganas de hacer para la provincia. Fue uno de los problemas, los radicales tampoco querían y parte del Pro, como Jorge Macri tampoco. Había muchos problemas dentro de Pro como para poder entrar, pero yo me quedo tranquilo que a lo peor que le paso a la democracia argentina que es el kirchnerismo, trate de hacerle el mayor frente posible.

-¿Por qué no lo propuso en Ciudad de Buenos Aires, donde Adolfo Rubinstein también reclama un frente más amplio?

-Sí, es cierto pero como es una elección tan distrital yo me concentre solo en Buenos Aires. Son distritos diferentes. López Murphy, por ejemplo, es radical de toda la vida y fue a una interna. Yo no soy Cambiemita, pero hubiera preferido un frente para ir contra.

Javier Milei y José Luis Espert por la costa. Mauro V. Rizzi - LA NACION

-No hizo muchas actividades junto a Milei. ¿Van a hacer campaña juntos?

-Simplemente nos hemos concentrado cada uno en un distrito , no hay ninguna descoordinación. La verdad que la provincia me absorbió por completo. Por cuestiones de agenda no creo que hagamos algo juntos antes de las PASO. Pero está todo bien de todas maneras, ningún problema. No es que no estamos trabajando juntos por algo en especial, sino que es tan grande la provincia que decidimos eso.

-¿Cómo encontró a la provincia durante sus recorridas?

-En el conurbano todavía nadie está pensando en la elección. La gente está desesperada porque no llega a fin de mes y en el mismo lugar tienen la preocupación por la inseguridad. El interior es un poco más seguro y también se quejan de que no llegan a fin de mes. Tienen mucho miedo de perder su trabajo.

-Una de sus propuestas es la reforma laboral. ¿Cómo sería?

-Hay 5 leyes laborales en la Argentina a reformar: indemnizaciones por despido, contrato de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, asociaciones profesionales, obras sociales. Tenemos por lo menos una decena de leyes para la gran reforma económica que hay que hacer.

José Luis Espert junto a Carolina Píparo, en una recorrida por José C. Paz Twitter

-¿Cuál sería esa reforma económica?

-En cuanto a comercio exterior, transformar el Mercosur en un simple trato de libre comercio para que la Argentina tenga las manos libres para firmar con quien quiera. Luego la reforma del Estado: una restructuración del personal muy fuerte, no se van a tocar planes ni jubilaciones, si la plata a las organizaciones sociales. Por último, que el dinero de la coparticipación federal esté condicionada a los gastos federales que se hagan en cada provincia y no como hoy que es una suerte de Papa Noel, si la provincia no ejecuta ningún gasto federal no recibe coparticipación.

El kirchnerismo transformó al asistencialismo en un eje de su política, se dio cuenta que podía armar un sistema clientelar con eso. Yo creo que el populismo es una enfermedad, por eso es tan difícil de romperla. Para que sea viable el conurbano tiene que ser viable el interior y que la gente se vuelva. Muchísima gente que vie en el conurbano es gente que vivía en las provincias y se transformaron en inviables.

-¿Cómo haría para que los planes no sean una política sin eliminarlos?

-Una cosa es el ñoqui del Estado, el puntero que vive de un empleo público mal habido que está ocupando un lugar solamente porque está puesto por algún político. Yo no tengo nada contra el empleo público, se necesitan policías, militares, diplomáticos, docentes, enfermeros, ese es el buen empleado público. La tercera categoría es el beneficiario de un plan, una persona que quedo afuera del sistema por la sucesión de crisis argentinas. Hay que tener un plan para cambiar los planes por trabajo genuino y para eso se necesita que haya demanda de trabajo y empresas que quieran contratar, se necesita un incentivo para que un empresario quiera contratar un beneficiario de planes.

-Los proyectos relacionados con el ambiente son una de las demandas de los jóvenes, ¿piensan llevar algo de eso al Congreso?

-Lo tenemos pensado, no tenemos en claro bien qué norte darle porque queremos ser equilibrados con la producción agropecuaria y la minería. Tenemos que estudiar más fehacientemente realmente el daño que se produce, si es que se produce, para evaluarlo y presentar proyectos de leyes. Yo creo que hay mucha ideología dando vueltas todavía.

Entrevista a Jose Luis Espert Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Cree que el Gobierno debe llegar a un acuerdo con el FMI?

-Creo que de a poco el Gobierno está enfilándose a tratar de llegar a un acuerdo que es muy necesario. El ajuste fiscal silencioso que está haciendo [Martín] Guzmán a los jubilados y a los empleados públicos es feroz.

-¿Que opina sobre el juicio político a Alberto Fernández?

-Seria muy importante para la sociedad. Lo que ha hecho no puede quedar impune. Es un muy mal ejemplo, un mensaje de que vale todo acá. Este país necesita mensajes fuertes de parte de los gobernantes. Tiene que ocurrir por tres razones: el vacunatorio vip mientras se moría gente de Covid, tal cual lo reconoció Nicolini priorizar la cuestión geopolítica con China y Rusia para la compra de vacunas, y que un presidente no cumpla su propio decreto mientras al mismo tiempo somete a juicio penal a la gente que no cumplió la cuarentena.