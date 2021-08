La oposición pide citar al Congreso a los directivos de Télam y la TV Pública por la difusión de las visitas a Olivos

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio solicitó hoy que se convoque con urgencia a María Bernarda Llorente, titular de la Agencia estatal de noticias Télam, y a Rosario Lufrano, presidenta de la Radio y Televisión Argentina (RTA), a la Comisión de Comunicaciones e Informática para que explican “la difusión parcial y sesgada” que se volcó en los medios a su cargo sobre la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez, el 14 de julio del año pasado durante el aislamiento estricto por el coronavirus.

“Necesitamos entender por qué Télam difundió una noticia falsa y la RTA no divulgó información que tenía claro interés público. No podemos callar ante el sesgo y la parcialidad de la Agencia Nacional de Noticias y de los medios del Estado”, señaló la diputada Karina Banfi, vicepresidenta de la comisión de Comunicaciones e Informática y autora del proyecto de declaración. Y agregó: “Los medios con control estatal no se pueden usar como propaganda de un gobierno, exigimos más transparencia y más responsabilidad a la hora de comunicar”.

El 14 de julio de 2020 la Agencia Télam publicó una noticia que narraba los festejos virtuales realizados por la primera dama en el día de su cumpleaños. “Fue una farsa”, acusó la oposición.

La publicación de Télam, por entonces, fue así: “Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendrá un festejo atípico. Es su primer cumpleaños como Primera Dama y por estar en plena pandemia, festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo. Siempre ha sido activa en redes sociales y por las características de la pandemia se ha vuelto su medio de comunicación casi excluyente”, comenzaba el texto que la agencia Télam envió a los medios de comunicación de todo el país.

Sin embargo, más de un año después, una serie de fotos demostró que la situación no fue la correcta y que Yáñez, junto al presidente Alberto Fernández, recibieron a 10 personas para conmemorar los 39 años de la primera dama.

Rosario Lufrano

Los diputados de Juntos por el Cambio también apuntaron contra Lufrano. “Desde RTA evitaron, primero, darle circulación al pedido de acceso a la información pública llevado adelante por Gonzalo Ziver a través del cual se conocieron los ingresos reiterados a la Quinta de Olivos de diferentes personas no encuadradas dentro de las actividades esenciales durante las ASPO, como el peluquero de la primera dama, su estilista y un profesor de gimnasia. Y, luego, omitieron la comunicación de las fotos del evento del cumpleaños reveladas por la periodista Guadalupe Vázquez. Recién dieron a conocer la noticia cuando “El Destape”, portal web afín al gobierno, divulgó el video de la fiesta”, señaló Banfi en un comunicado.

El pedido de citación a las dos funcionarias del Frente de Todos fue adherido con las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Claudia Najul, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Jorge Vara, Juan Martín, Albor Cantard, Federico Zamarbide, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Mónica Frade, Victoria Morales Gorleri y José Riccardo.

LA NACION