José Luis Espert admitió que recibió US$200.000 dólares y que provinieron de una minera vinculada a Machado

El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert publicó un video en redes sociales en el que admitió que recibió US$200.000 en 2020 por parte de una empresa minera vinculada a Fred Machado, un empresario detenido con prisión domiciliaria en Viedma, acusado por Estados Unidos entre otras cosas de lavar dinero para narcotraficantes. “Nada que esconder. No somos todos lo mismo”, sostuvo.

Espert no bajó su candidatura, negó que los fondos fueran de origen ilícito y contó dónde conoció a Machado. “Machado me dijo que una empresa minera, vinculada a él, necesitaba de mis servicios”, explicó. “Le dije que me interesaba pero que tenía que esperar al fin del proceso electoral. En enero de 2020, como consultor económico, firmé un contrato con esa empresa”, dijo.

“Terminada la elección recibí un adelanto vinculada a ese contrato, fue en una cuenta a mi nombre en Estados Unidos, nada que esconder”, sostuvo.

Sin embargo, un día antes, Espert se había negado una y otra vez a responder por esa transferencia argumentando que se trataba de una operación de Grabois.

Este jueves, LA NACION confirmó con documentos oficiales del Bank of America la existencia de las transferencias. Milei lo ratificó como candidato minutos después. “El Profe Espert desmontando la inmunda operación montada por el kirchnerismo”, escribió en su cuenta de X.

“Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. Ante las noticias que han trascendido a raíz de una denuncia del candidato kirchnerista Juan Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación de asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público”, dijo en el video el diputado nacional.

Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

“Nosotros somos distintos, no como ellos. Ya dije cómo conocí a Machado: me lo presentó Pablo De Luca como un empresario exitoso y admirador de mi apuesta de una opción liberal para la Argentina. A comienzos de 2019, Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal y llevarme en su avión. Acepté y se lo agradecí públicamente”, desarrolló.

Asimismo, continuó: “Ese mismo año decidí involucrarme en política y me presenté como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de escena de la política argentina. En ese momento, las ideas de la libertad, después de muchos años, volvieron a sonar fuerte en la Argentina y se me acercaron muchas personas. Machado fue una de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos”.

Espert había eludido hace 24 horas la pregunta sobre esa suma de dinero. Hoy, luego de una investigación de LA NACION que confirma que en la contabilidad del Bank of America figura una suma transferida al diputado por parte de Machado, la situación de Espert quedó en una nebulosa.

El legislador nacional estuvo más temprano en el acto que Javier Milei encabezó en Ezeiza para presentar el nuevo código penal, aunque no se lo mostró demasiado.

Tal como publicó LA NACION, la documentación, que obtuvo este medio en bases de datos oficiales de Estados Unidos, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023.

Coincide con la información que usó el dirigente peronista y también candidato Juan Grabois cuando denunció a Espert en la justicia federal de San Isidro. Grabois sostuvo en su presentación judicial del viernes pasado que en un “libro contable secreto” en poder de los tribunales de Estados Unidos figuraba la referencia a este giro de 200.000 dólares.

Espert es por ahora quien encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre. Incluso, en la boleta única, que ya se está imprimiendo, estará la cara de Espert, aunque se aparte.

Noticia en desarrollo.