El nombre de una de la personas investigadas en $LIBRA apareció en la causa por presunto lavado contra José Luis Espert

En el expediente judicial que tramita en San Isidro e investiga por presunto lavado a José Luis Espert surgió un nombre que es central en la investigación por $LIBRA, la criptomoneda que hace casi un año promovió el presidente Javier Milei en redes y acabó sospechada de estafa.

Cuando la Justicia buscaba en un estudio contable pruebas sobre los vínculos de Espert con Fred Machado -acusado en Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa- apareció, primero en un e-mail y luego en un manuscrito, el nombre de María Pía Novelli, la hermana de Mauricio Novelli, uno de los presuntos facilitadores locales en el lanzamiento del activo digital.

“Facturas a María Pía Novelli”, decía el papel. Una aludía a un pago por $30.000 y otra de $60.000, que se corresponderían a los años 2021 y 2022. Fue encontrado en un allanamiento a Varianza S.A, de la que Espert es accionista, según documentos judiciales a los que accedió LA NACION.

Escrito encontrado por la Justicia en un allanamiento

“Surgió un correo electrónico [...] en junio de 2021 en el que se hace referencia a una factura por realizarse de María Pía Novelli”, remarcaron en un dictamen los fiscales del caso. “Como es de público conocimiento -agregaron- María Pía Novelli está vinculada a los hechos investigados en la causa Libra en maniobras de ocultamiento de activos para evadir su cautela por parte de la Justicia”.

La aparición de Novelli en este expediente no guarda relación con la causa $LIBRA, nacida tras el tuit de Milei en febrero del año pasado, pero sí daría cuenta de una red de contactos previos.

LA NACION consultó con allegados de ambos. Por el lado de Espert, optaron por no hacer comentarios al respecto. Del lado de Novelli, explicaron que las facturas podrían corresponderse a un tiempo en el que el economista dio clases en NW professional traders, un instituto donde trabajan los hermanos Novelli, por el que también pasó el presidente Milei.

Una foto publicitaria de NW professional traders

La situación de los hermanos Novelli en el expediente por $LIBRA se complicó cuando se conocieron las imágenes que acreditaban sus visitas a una caja de seguridad en el Banco Galicia, antes e inmediatamente después del lanzamiento de la moneda.

El primer episodio fue el 4 de febrero. Mauricio, María Pía, y su madre María Alicia Rafaele quedaron registrados cuando bajaron al subsuelo de las cajas de seguridad del banco.

Mauricio Novelli, en la sucursal del Banco Galicia manipulanod una de las cajas

El lunes 17 de febrero de 2025, primer día hábil posterior al tuit presidencial que hizo explotar el caso, María Pía Novelli y su madre volvieron a la misma sucursal. No se sabe qué hicieron, pero cuando tiempo después la Justicia revisó las cajas, estaban vacías.

Foto 2 Página 23. Novelli, cajas de seguridad Banco Galicia

Además, cinco días antes de la primera visita al banco y dos semanas antes del surgimiento del activo, los hermanos Novelli visitaron Casa Rosada, según los registros oficiales.

María Pía lo hizo el 29 de enero. Fue autorizada por “Milei K” y se dirigió, junto con su hermano Mauricio, a la dependencia “sec gral”. Se interpreta que habría sido habilitada por la Secretaría General, a cargo de Karina Milei. Mauricio Novelli, por su parte, regresó al día siguiente para la reunión que él, su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis mantuvieron con el presidente Milei, el 30 de enero.

Ese día, por la misma puerta y un minuto después, también ingresó José Luis Espert, quien salió 10 minutos más tarde que Davis, Terrones Godoy y Novelli. En el entorno del exdiputado, dijeron en su momento a LA NACION que no se cruzó con Davis y que su visita se debió a otro motivo.

No es la primera circunstancia que arrima a Espert con la causa $LIBRA. Además de ser una de las primeras figuras del Gobierno en promocionar la moneda digital tras el tuit de Milei, el excandidato protagonizó un segundo episodio en redes sociales, que hoy está bajo estudio de la Justicia.

Un mes después de que el precio de $LIBRA colapsara y el caso tomara la agenda pública, desde la cuenta en X de Espert se publicaron una serie de mensajes que promocionaban una segunda moneda virtual, denominada LIBRA2, un proyecto desconocido que se había creado 9 minutos antes y que no tuvo casi crecimiento ni impacto.

A través de su entorno, Espert dio a conocer que había perdido el control de su cuenta producto de un hackeo, hecho por el que, días después, presentaría una denuncia penal en Comodoro Py que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos.

“¡La revolución liberal avanza en Argentina! Estamos lanzando $LIBRA V2, un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores y pymes con financiamiento privado transparente y descentralizado”, decía uno de esos mensajes, que incluía el contrato de la moneda.

En el caso interviene la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y, según fuentes al tanto del caso, se solicitaron pedidos internacionales a la red X para intentar dar con las direcciones IP desde las cuales se accedió a la cuenta de Espert los días 19 y 20 de marzo.

La causa de San Isidro

El nombre de María Pía Novelli apareció en la causa que investiga los lazos de Espert con Machado, en el medio de uno de los procedimientos realizados sobre un estudio contable.

En la causa, pesa sobre Espert una prohibición patrimonial que impide transferir, vender o ceder sus bienes. Fue ordenada por el juez Lino Mirabelli a instancias del fiscal Fernando Domínguez, luego de que se acreditaran algunas irregularidades, como la omisión de declarar los 200 mil dólares que Espert cobró de Machado, tal como denunció Juan Grabois en su momento y pudo corroborar luego LA NACION de documentos bancarios que constan en la causa en Estados Unidos.

“Es importante recordar que ese mismo año, más precisamente el 01/02/2020, Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW y no se encuentran declarados como tenencia en la DDJJ correspondiente a ese año", dice el dictamen.

La Justicia puso en marcha una primera tanda de medidas mientras que, por los fueros del entonces legislador, pedía autorización al Congreso para avanzar contra tanda. Los diputados avalaron las medidas, pero según fuentes judiciales al tanto del caso, el trámite conspiró contra la recolección de la prueba. Sin embargo, como resultado de los procedimientos, la Justicia consiguió el contrato que Espert firmó con “Minas del Pueblo”, la sociedad guatemalteca de Machado, por un total 1 millón de dólares y alcanzó a secuestrar cerca de 30 dispositivos electrónicos.