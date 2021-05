José Luis Espert: “Me impresiona que Alberto Fernández no se haga cargo de nada”

Luego de escuchar al presidente Alberto Fernández en una entrevista por YouTube que brindó este jueves, el economista José Luis Espert criticó con dureza las palabras del mandatario y disparó: “Me impresiona que no se haga cargo de nada”.

Invitado al programa La trama del poder, emitido por LN+, el excandidato a presidente fue lapidario con el jefe de Estado en relación a la actualidad económica del país. “Me impresiona que Fernández, siendo una persona que está hace 30 años dando vueltas por el Estado en distintos gobiernos, no se haga cargo de nada. Te cuenta como un comentarista lo que ha pasado acá”, dijo.

Además, expresó: “Es increíble con la impunidad que habla. La misma impunidad con la que trata el Gobierno de limpiarle todas las causas a Cristina [Kirchner]. Es la gran obsesión que tienen ellos”.

Por otra parte, se refirió a la creciente suba de precios en el país. “Hace medio siglo que la ciencia dictaminó que el origen de la inflación es monetario. La Argentina, así como vive de espaldas al mundo civilizado, vive de espaldas a la ciencia. Mientras el país no asuma que la ciencia económica ya lo dictaminó, vamos a seguir con inflación”, sostuvo.

Respecto a las últimas restricciones que anunció el Presidente para frenar la pandemia del coronavirus, Espert fue categórico: “Si el Gobierno no te deja trabajar, no te puede cobrar impuestos”.

“Me parece inadmisible un gobierno que no testea, no vacuna, te encierra, te funde y encima te quiere cobrar más impuestos. Han creado el impuesto a las grandes fortunas y sin embargo no les alcanza, siguen encerrando a la gente. Está muy bien que la gente no quiera pagarlos”, agregó.

Por último, el economista le respondió al mandatario sobre sus dichos de que la Argentina “fue el país que mejor trató a los trabajadores en el mundo durante la pandemia”.

“Si vos dejas de lado que tuviste un año encerrado a la clase trabajadora sin trabajar, más allá de que le diste un helicóptero de plata con ATP, IFE y todo eso, no tenés en cuenta que fundiste a medio mundo. Y dado que ya los fundiste, sí, fuiste el país que más ayudó justamente porque los fundiste. Es un disparate”, concluyó.

LA NACION