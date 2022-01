José Luis Espert: “No me extrañaría que la inflación llegue al 100% en 2022″

El economista y diputado de Avanza Libertad José Luis Espert no descartó, en diálogo con LN+, que la inflación en 2022 pueda llegar a 100% y sostuvo que partirá de un piso del 60%, a partir de las proyecciones de casi 4% para los dos primeros meses del año.

“Si lo anualizas, estás en 60% [de suba] sin ajuste de tarifas, sin devaluación, y con controles de precios”, manifestó. Y amplió: “Sobre la inflación de este año, yo diría 60% de piso, y no me extrañaría que lleguemos al 100%”.

Invitado al piso de LN+, el legislador aprovechó para solicitarle al presidente Alberto Fernández la convocatoria inmediata a sesiones extraordinarias para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que en marzo vencen casi 3000 millones de dólares.

Según Espert, “es una falta de respeto” la forma en la que Martín Guzmán ha abordado las conversaciones sobre la deuda con el FMI y remarcó que Argentina tiene que pagar este año cerca de 20.000 millones de dólares, “que no los tiene”.

Espert apuntó a la reunión que Fernández y Guzmán encabezaron días atrás junto a gobernadores en la Casa Rosada. “No presentaron un solo número, [y Guzmán] vive hablando que tiene una discrepancia fundamental con el Fondo en el ‘sendero de ajuste fiscal’, y no dice cuál es el sendero del Gobierno, ni cuál es el sendero del Fondo”, se quejó.

Y profundizó: “Un acuerdo con el Fondo son números, no es ‘sarasa’, como le gusta a Guzmán. Hay que discutir en el Congreso, como corresponde de acuerdo a la Constitución, el acuerdo con el Fondo”, remarcó.

Frente al marco general, Espert se mostró pesimista respecto al avance de las conversaciones de la Casa Rosada con el organismo de crédito. “El escenario de default ya no tiene una probabilidad cero”.

Consultado, Espert opinó que un “acuerdo de facilidades extendidas” con la organización de Washington quedaría adentro de “su programa de gobierno”, junto, aclaró, a reformas estructurales del mercado laboral, del Estado, del comercio exterior y a la aplicación de rebajas impositivas.

“Cobro por mi trabajo”

Espert dio su opinión respecto de la donación de su dieta como legislador que realizará Javier Milei, aunque se diferenció de la medida, más allá que, dijo, la respeta. Milei y Espert, ambos economistas, provienen de una tendencia liberal más allá que se encuentran en bloques separados.

“Como buen liberal, respeto las decisiones de todo el mundo en todo sentido. Respeto la decisión de Milei, pero por mi trabajo cobro, tal cual lo marca el artículo 74 de la Constitución”, respondió Espert.

El diputado de Avanza Libertad amplió: “La inteligencia de los constituyentes de 1853 fue tratar de blindar a los diputados y senadores de la corrupción, que reciban un pago de las arcas del Estado nacional, en definitiva de los contribuyentes”.

En ese sentido, planteó: “Si un diputado o un senador no cobra por su trabajo, hay que sospechar. ¿De cómo vive esta persona?”. El legislador, agregó, en esa línea, que no se siente parte de la casta, y afirmó que todo el espacio Avanza Libertad decidió no tomarse vacaciones.