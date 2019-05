El economista dice que le habla al "cambiemista desencantado" que le teme "mucho" a Cristina y adelanta sus propuestas más polémicas Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

Especialistas en publicidad, economía, educación, redes y desarrollo de territorio. Las cabezas del equipo de campaña del frente Despertar están reunidas en el bar de la planta baja del Alvear Palace Hotel. Endulzan el café con terrones de azúcar y anotan ideas para que su jefe, José Luis Espert, llegue a la presidencia. "Nuestra estrategia es hablarle al cambiemista desencantado con Macri, pero con miedo a Cristina", dice Espert a LA NACION.

"Mientras ellos se repiten, nosotros somos lo nuevo", se entusiasma, antes de partir a dar un discurso en una institución militar. Con encuestas que lo muestran superando el filtro de las PASO, y con el apoyo del periodista Baby Etchecopar, propone una reforma laboral profunda, la apertura de la economía a la exportación y medidas severas para evitar los cortes de calles, mientras se describe como "un auténtico representante del argentino que se esfuerza todos los días". Se inspira en Donald Trump y Jair Bolsonaro.

-¿Quiénes son sus votantes?

-Digo lo mismo desde hace 25 años y la gente valora la coherencia. Nuestra estrategia es hablarle al cambiemista desencantado con Macri, pero con mucho miedo a Cristina.

-¿Cambia la escena con la nominación de Alberto Fernández?

-El orden de los Fernández no altera el producto. Mientras ellos se repiten, nosotros somos lo nuevo. En la elección es kirchnerismo o nosotros.

-¿Pro evita confrontar con fuerzas por fuera del kirchnerismo?

-Sí, porque tienen todas las de perder. Desde que asumieron nos dijeron de todo menos bonitos. "Te vas a desgarrar, plateísta". Y los que se desgarraron son ellos.

-¿Cree que van llegar al debate presidencial?

-Vamos a pasar las PASO y vamos a debatir. No solo debo, quiero hacerlo, exponer a Macri y a Cristina.

-¿Es un liberal a secas o también un referente de la derecha?

-Me considero un auténtico representante del argentino que se esfuerza todos los días. Eso no tiene ideología, en todo caso, es justicia. Nuestra discusión es preideológica. Somos la alternativa para destruir el sistema económico que destruye a la gente de trabajo. Soy liberal, por supuesto, pero la idea no es hablar en esos términos. La gente está harta de pasarla mal. Siente que la perseguía Gendarmería cuando quería comprar dólares con Cristina y ahora que le liquidaron el salario.

-¿En qué consiste su propuesta de salario razonable para todos?

-Digo que cada uno cobre en función de su productividad. Esto no ocurre con un sistema de leyes laborales que destrozan la productividad.

-¿Cuáles serían sus primeras cinco medidas de gobierno?

-Anunciar la firma de tratados de libre comercio con los Estados Unidos y el Reino Unido y comenzar una fuerte reestructuración del empleo público. A partir de que la economía empiece a crecer, mejorar la situación fiscal: arrancar con los impuestos más distorsivos, como las retenciones. Y hacer una legislación laboral amigable con el empleo: reformar la ley de contrato de trabajo, de convenciones colectivas, de obras sociales y de asociaciones.

-¿Coincide con la reforma laboral que impulsa Macri?

-No. Es de una tibieza absoluta, está acordada en gran parte con los gremios. Nosotros queremos eliminar el unicato sindical, tener democracia sindical en las empresas y negociaciones lo más descentralizadas posible. Y queremos bajar al mínimo el costo indemnizatorio para reemplazarlo por un subsidio de desempleo más generoso.

-¿Qué haría con la deuda? El kirchnerismo dice que el FMI tendrá que esperar.

-Pobre Néstor, pagó la deuda contante y sonante dejando al Central sin reservas y ahora viene el nene y dice que el Fondo tiene que esperar. Si se levantara de la tumba, Néstor lo fajaría. Con el préstamo, el Fondo jugó para salvar a Macri. Vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno, que se va a quedar con chirolas de los millones. La renegociación de la que tanto hablan, en realidad, va a tener que ser para pedir más plata.