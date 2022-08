Juan Cabandié aseguró que los incendios son provocados para “ganar terreno para el ganado”

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié se refirió a los incendios producidos en el Delta del Paraná, cuyo humo llegó hasta la ciudad de Buenos Aires la semana pasada, y dijo que para que se solucionen “hace falta voluntad política”. Antes, tuvo un cruce en las redes con Manuel Passaglia, el intendente de San Nicolás, -una de las ciudades más afectadas por la quema- quien calificó al funcionario como un “inutil”.

“Es muy complejo lo que está sucediendo con los incendios, más allá de que pongamos todos los recursos, será muy difícil terminarlos de manera inmediata”, explicó Cabandié en diálogo con Radio 10. Dijo que lo que ocurre en el Delta del Paraná no es natural sino que son fuegos provocados: “Los incendios no son accidentes, están vinculados a intereses económicos, tanto productivos como inmobiliarios”.

Continuamos desplegando los recursos del Servicio Nacional de Manejo para acompañar a las provincias en el combate de los focos. Reiteramos el pedido a la Justicia, es urgente que den con los responsables de iniciar una y otra vez las quemas. pic.twitter.com/Bg7q2LENJg — Juan Cabandié (@juancabandie) August 19, 2022

El ministro, que recorrió en helicóptero las zonas afectadas en los últimos días, volvió a insistir en que la quema de los pastizales en las islas está vinculada a personas que buscan ganar terreno para el ganado. “Lo que se está quemando es el pajonal para ampliar superficie donde pueda estar el ganado”, dijo y atacó a los propietarios de la empresa Baggio como ya lo había hecho anteriormente: “Una de las familias involucradas en los incendios es la de Baggio”.

Sobre los trabajos de contención de las llamaradas aseguró que desde el Estado hay “voluntad” para frenarlo pero que la provincia no: “Nosotros queremos que todo esto se termine cuanto antes, siento que no hay voluntad política para solucionarlo, desde Nación sí pero no alcanza solamente con eso”. Y finalizó: ”Hay 100 personas que perjudican a millones con lo que están haciendo con los incendios”.

El cruce con el intendente de San Nicolás

Ante los reiterados dichos del ministro, quien salió al cruce fue Manuel Passaglia, el intendente de San Nicolás, una de las ciudades más cercanas a los incendios y que padeció al igual que muchas otras el humo desprendido del fuego.

Passaglia dijo esta mañana que no tiene campos en las islas. “Es el tercer años consecutivo que sufrimos los incendios. En el primero, se le pudo pasar al Ministerio de Ambiente. En el segundo, ya nos empezó a entrar en dudas de por qué no actuaba esa cartera”, dijo el intendente bonaerense sobre el ministerio de Cabandié.

Que oportuno tu tweet @manupassaglia, justo cuando empiezan a ser de público conocimiento las denuncias de focos ígneos que coinciden con las coordenadas de campos de tu propiedad.https://t.co/jwnm2jKME1 https://t.co/1PzWrfOsZA — Juan Cabandié (@juancabandie) August 17, 2022

“No puede pasar que el ministro responsable de apagar los incendios, de cuidar el medioambiente, en vez de estar en la zona afectada y con la gente, no esté dando respuestas, sino que echa culpas para todos lados”, acusó Passaglia y responsabilizó al funcionario nacional por “no llamar ni venir nunca”.

Según Passaglia, las consecuencias de los incendios se ven en las guardias de los hospitales: “Están abarrotadas con problemas respiratorios. Ya es insostenible”.

“Una vez que se apaguen los incendios la Justicia tiene que investigar y buscar a todos los responsables para que le caigan con todo el peso de la ley. No podemos hacer que persistan. Tiene que haber un plan de prevención porque el año que viene vamos a volver a hablar de lo mismo y todos los que vivimos a orillas del Delta vamos a sufrir las mismas consecuencias”, dijo Passaglia y habló de más de 6500 focos ígneos desde Rosario hasta la provincia de Buenos Aires.