El acalorado debate que se generó en Twitter, e involucró a varios políticos, por la huella de carbono del asado: “Es gigante”

Un “acalorado” debate se generó en las últimas horas en Twitter a raíz del comentario de un funcionario porteño sobre el impacto ambiental que genera el asado.

Javier J. Vázquez, sociólogo y director general de Restauración Ecológica de la Secretaria de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “la huella de carbono del asado en general es gigante” y acto seguido agregó: “es un lujo que nos damos en Argentina”.

Todo comenzó con un tuit del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, que felicitó a una empresa local -denominada Bras Up- por haber creado, según aseguran en su biografía de Twitter, el primer carbón ecológico del país y la región, a partir de la combustión de cascarilla de arroz (y no de madera).

“Primero que nada felicitaciones por el esfuerzo y la creatividad”, escribió el legislador, aunque acto seguido consultó: “Pregunta: ¿Cuál es la huella ecológica de la carbonización? (porque finalmente queman gas para carbonizar)”.

"La huella de carbono del asado en general es gigante", aseguró Javier J. Vázquez (Foto: Captura de Twitter)

Entre cientos de respuestas, una de las más comentadas fue la de su correligionario Vázquez, que provocó un acalorado intercambio con los usuarios.

Las palabras del funcionario de la Ciudad fueron replicadas con bastante indignación por parte de muchos usuarios, por haberse metido, según dijeron, con una de las tradiciones argentinas por excelencia. LA NACION se comunicó con el funcionario porteño, pero no quiso dar declaraciones.

“El asado es un derecho argentino, no un ‘privilegio’”, sostuvo un usuario de Twitter. “Andate a cualquier parte del interior donde no llega el gas o la luz y decile que es un lujo que estén haciendo comida con fuego, por favor”, indicó otro. “Decile a los seis de cada 10 pibes que no comen tres veces al día que ni sueñen con comer carne por la huella de carbono”, reclamó otro en la misma dirección.

Una postal de la cuarta edición del Campeonato Federal del Asado en Av 9 de Julio (Foto: Alejandro Guyot) Alejandro Guyot

“Claro, ¡los vuelos intercontinentales no importan! Los automóviles no pasa nada. El problema son los choris a la parrilla. Con ignorancia, pero constantemente, siguen pegando abajo”, escribió un tuitero. “Deje de decir pavadas”, lo increpó otro. “Argentina tiene el 0,8% de las emisiones globales, de las cuales la mayor parte son debido a transporte e industria. No pase vergüenza y estudie”, apuntó.

Tampoco faltaron aquellos que le recordaron el Campeonato Federal del Asado que se celebró hace pocos días en el Obelisco, organizado por el propio gobierno de la Ciudad. Y otros apuntaron directamente a la marca del teléfono con el que Vázquez emitió el tuit.

“¿El iPhone viene con perspectiva ambiental?”, lo chicaneó un usuario. “Y sí... dura mucho más que otros teléfonos”, le respondió el funcionario, que agregó: “Este en particular lo tengo desde 2017. El mismo. Solo le cambié la batería una vez. Recomiendo la marca por su durabilidad”, agregó.

Las respuestas de los usuarios al tuit del funcionario porteño (Foto: Captura de Twitter)

Ante la catarata de comentarios negativos, Vázquez volvió a utilizar su cuenta de Twitter para intentar bajar el tono de la discusión. “Luego de múltiples manifestaciones de cariño por parte de un variopinto grupo de usuarios de Twitter... Aclaro: me gusta el asado, cocino asado, me encanta juntarme con amigos a comer asado... Pero eso no quita que tenga una huella de carbono alta, y lo reconozco”, argumentó.

La explicación del funcionario porteño sobre su tuit de la huella de carbono del asado (Foto: Captura de Twitter)

Además, le mandó un mensaje a “los haters” de la huella de carbono. “Sepan que todo lo que hacemos tiene un impacto. Eso no quiere decir que hay que cancelarlo. Quizás usar carbón de cáscara de arroz sea mejor y seguimos comiendo asado con menos huella de CO2″, explico y cerró el mensaje con un reclamo: “Muchachos, están haciendo un circo de nada”.