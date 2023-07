Juan Carlos Blumberg redobló la apuesta y respondió con dureza a las denuncias de Javier Milei

escuchar

En medio de las denuncias por la presunta venta de candidaturas en La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Blumberg rechazó las acusaciones de Javier Milei de principios de mes, remarcó que existen irregularidades en el espacio y lo acusó de buscar llenar las listas “con delincuentes”.

El empresario textil publicó un mensaje dirigido a la ciudadanía en sus redes. Allí, aseguró que quienes voten al líder libertario en las elecciones de agosto estarán votando indirectamente a Sergio Massa.

Desde el entorno del líder libertario, minimizaron el mensaje. “ Claramente, alguien lo está financiando” , se limitaron a responder fuentes cercanas a Milei ante la consulta de LA NACION. “Lo que no acepta es que las tres veces que fue candidato jamás llegó al 1 por ciento (de los votos), por eso no fue candidato en esta ocasión”, añadieron.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Blumberg afirmó que nunca fue citado por la Justicia sino que se presentó por escrito “espontáneamente” para declarar en la causa por la supuesta venta de lugares en las listas de LLA. Según cuenta, además, será patrocinado por “dos exjueces muy importantes”.

Buenos días a todos. Abrí este canal de Twitter para poder defenderme de los ataques y mentiras de Milei y todo su entorno.



Es FALSO que no me presenté en la justicia. La única verdad es esta: LA CASTA AVANZA en las listas de Milei.#VotasMileiVotasMassa pic.twitter.com/DpgQRtVUhF — juancarlosblumbergok (@jcarlosblumberg) July 21, 2023

“Les hablo desde el corazón a los jóvenes que están ilusionados con Milei: no me escuchen a mí, escuchen a los candidatos. Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense, admite que hubo desmanejos en el armado de la lista de la Libertad Avanza poniendo gente de Massa y del kirchnerismo”, expresó. Presentó, además, artículos periodísticos en ese sentido.

“ Es falso que no me presenté en la justicia. La única verdad es esta: La casta avanza en las listas de Milei ”, enfatizó Blumberg.

Blumberg incluyó en el video un audio atribuido a la asesora de Milei Lilia Lemoine y precandidata a diptuada nacional. Allí, la referente se asume como la responsable de “haber levantado la perdiz en todos los quilombos que hubo en las provincias” donde hubo.

“ No siempre pude probar los actos de corrupción, si bien tuve razón en el 95% de los casos, ellos no me vinieron a agradece r”, se escucha decir a la mujer en alusión a la actitud que tuvo la conducción del espacio de la Libertad Avanza.

En ese mismo sentido, Blumberg se pregunta cómo es posible que Pablo Ansaloni -que ocupa un puesto en la lista de diputados de la provincia- tenga un lugar en la nómina de legisladores.

“¿Qué hace Ansaloni?, exsindicalista, exdiputado, (acusado por) enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, intento de homicidio, que habría pagado 250 mil ´dólares para tener inmunidad ¿Qué vamos a hacer, vamos a llenar el Congreso de delincuentes? se preguntó,

“Estamos investigando la lista completa de la Libertad Avanza. A todos les digo que el que vote a Milei, vota a Massa,. no se olviden de eso”, finalizó.

La polémica se había desatado a principio de mes cuando Blumberg apuntó contra el libertario y lo acusó de hacer de la política “un negocio” y pedir hasta “US$50.000 dólares” por una candidatura a concejal. El empresario, que había deslizado la posibilidad de integrarse a ese espacio, lo abandonó con fuertes cuestionamientos.

Javier Milei negó que venda candidaturas en diferentes entrevistas. “Absolutamente no”, respondió Milei cuando le consultaron si vendía candidaturas. “Al mentiroso de Blumberg lo vamos a estar llevando a a la Justicia por este tipo de mentiras y para todos los que la generaron y la propagaron. Eso es absolutamente falso”, indicó al programa A dos Voces de TN.

A raíz del caso, el fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, abrió una investigación en Comodoro Py. El abogado y exmilitante de Milei declaró en la causa y aseguró días atrás que la Libertad Avanza es “un franquiciado político”.

