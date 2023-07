Juan Carlos Blumberg arremetió otra vez contra Javier Milei y aseguró que Massa lo financia “para que le haga campaña”

escuchar

Luego de cuestionar en duros términos a La Libertad Avanza, el espacio que conduce Javier Milei, Juan Carlos Blumberg volvió a apuntar contra el liberal y lo calificó de ser mentiroso y “una vergüenza”. El empresario textil aseguró que Sergio Massa lo financia “para que le haga campaña” y que se trata de “un plan estratégico para bajarle los votantes a Juntos por el Cambio”.

El presidente de la Fundación Axel Blumberg -su hijo secuestrado y asesinado en 2004- se había sumado a La Libertad Avanza, pero luego dejó el espacio al denunciar que existen irregularidades y acusó a Milei de buscar llenar las listas “con delincuentes”. “No tengo miedo, a mi me han matado un hijo y me quemaron la fábrica las mismas personas que siguen en el gobierno. No los nombro porque me pueden matar”, expresó este lunes Blumberg en diálogo con Elijo creer, por Radio Continental .

Según dijo, hasta ahora no presentó una denuncia en la Justicia por “prudencia”, sin embargo aseguró que si se dan las condiciones lo va a elevar. Y agregó: “En la vida hay que esperar el momento oportuno”. “Nunca recibí ninguna citación de la Justicia, me presenté espontáneamente para que me lleven a declarar. Yo quiero ir a declarar, pero nunca fui citado”, volvió a insistir el empresario.

En otro momento, aseguró que le ofrecieron en un principio ser intendente de San Isidro, pero como se negó después le ofrecieron el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Milei es peor, es la casta completa, es un mentiroso”, arremetió contra el liberal. Y agregó: “Ha hecho un desastre, es una vergüenza, ha engañado a mucha gente vendiendo los lugares de las listas”.

El empresario textil dirigió hace días atrás un mensaje a la ciudadanía en sus redes. Allí, aseguró que quienes voten al líder libertario en las elecciones de agosto estarán votando indirectamente a Sergio Massa.

“Les hablo desde el corazón a los jóvenes que están ilusionados con Milei: no me escuchen a mí, escuchen a los candidatos. Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense, admite que hubo desmanejos en el armado de la lista de la Libertad Avanza poniendo gente de Massa y del kirchnerismo”, expresó. Presentó, además, artículos periodísticos en ese sentido.

Desde el entorno del líder libertario, minimizaron el mensaje. “Claramente, alguien lo está financiando”, se limitaron a responder fuentes cercanas a Milei ante la consulta de LA NACION. “Lo que no acepta es que las tres veces que fue candidato jamás llegó al 1% (de los votos), por eso no fue candidato en esta ocasión”, añadieron.

Por último, expresó hoy: “De ninguna manera estoy enojado, me sentí usado por todas las mentiras que dijo Milei”.

La polémica se había desatado a principio de mes cuando Blumberg apuntó contra el libertario y lo acusó de hacer de la política “un negocio” y pedir hasta “US$50.000 dólares” por una candidatura a concejal. El empresario, que había deslizado la posibilidad de integrarse a ese espacio, lo abandonó con fuertes cuestionamientos.

Javier Milei negó que venda candidaturas en diferentes entrevistas. “Absolutamente no”, respondió cuando le consultaron sobre el tema. “Al mentiroso de Blumberg lo vamos a estar llevando a a la Justicia por este tipo de mentiras y para todos los que la generaron y la propagaron. Eso es absolutamente falso”, indicó al programa A dos voces de TN.

A raíz del caso, el fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, abrió una investigación en Comodoro Py. El abogado y exmilitante de Milei declaró en la causa y aseguró días atrás que la Libertad Avanza es “un franquiciado político”.

