Juan Carlos De Pablo dijo que la clave es mirar el equipo de Sergio Massa: “¿Quién va a ser el número dos?”

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió al desembargo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y enfatizó en el “factor clave” que le permitirá al expresidente de la Cámara de Diputados sobrevivir en la cartera que, hasta hace cuatro días atrás, estaba el mando de Silvina Batakis.

“Massa no es un economista profesional”, aclaró De Pablo en primera instancia durante su aparición con Comunidad de Negocios, por LN+. Durante su intercambio con José Del Rio, habló sobre su designación -que tendrá lugar en los próximos días- y “dónde hay que poner el ojo” cuando asuma.

“En esta alocada secuencia en la que Massa dice ‘el lunes y martes anuncio el equipo, el martes renunció a la Cámara de Diputados, el miércoles juró como ministro y anunció las medidas, el factor clave va a estar en quién va a ser el viceministro de economía”, develó a continuación.

“Tiene que ser un economista. Hay que estar atento a eso. Quién va a ser su número dos es muy importante”, reforzó tal y como había dicho segundos atrás. El economista tampoco restó importancia a las personas con las que el exlíder del Frente Renovador se vaya a rodear: “Tienen que ser idóneas”.

“Cualquiera que lo vaya a acompañar, y con acompañar me refiero a esos individuos que van a estar todo el día sentados trabajando para él, tienen que ser de lo mejor. Yo no tengo ningún problema en que él hable con [Roberto] Lavagna. Pero lo importante es de quién se rodee y no las enseñanzas que le den”, explicó.

La estrategia que Massa debería implementar y sus limitaciones políticas

En relación al plan que debería llevar a cabo tras arribar al gabinete, y haciendo hincapié en las medidas que pueda tomar para paliar la incertidumbre económica, De Pablo fue un tanto pesimista: “Yo no sería demasiado pretencioso respecto de lo que él podría hacer en cuanto a objetivos económicos”.

Sobre esto último, profundizó en que “la debilidad política sigue siendo una constante, más allá de quién hablemos” y que “la credibilidad no se recupera más allá de a quién conozcas y cuántos contactos tengas”. “Es por eso que tiene que plantearse objetivos muy modestos. Y verse acompañado de alguien que sepa”, remarcó.

Es por eso que para el economista “no hay que ser demasiado exigentes” y tener en cuenta lo siguiente: “en los próximos días, el centro de estos cambios estará puesto en lo que Massa decida, si quiere ser parte del problema o de las solución”. Y terminó con un desglose de lo que, en su opinión, debería hacer.

“Nada de plan de salvador. Hay que insistir en las cosas operativas. Lo importante es que Massa busque evitar males mayores. Ya con eso, nos conformamos todos. Nada de programa de estabilización. Tienen que ser cosas concretas. Y después de que las aplique, crucemos los dedos”, concluyó.