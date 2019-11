Juan Grabois, tras las agresiones en Bolivia: "Sufrí amenazas de muerte"

El dirigente social recibió insultos cuando llegó junto a un grupo de militantes a La Paz Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

El dirigente social Juan Grabois vivió ayer un tenso momento en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, en Bolivia, cuando fueron interrogados por la policía y un grupo los agredió verbalmente. En un video que se viralizó en las redes sociales quedaron registrados los gritos de la gente: "No podés hacer política acá. Andate a tu país, maldito".

Grabois contó esta mañana en Radio La Red lo que sucedió: "Fue en el pasillo entre que pasamos migraciones y tomamos el avión para La Paz. Nos hicieron pasar por un lugar donde nos estaban esperando para insultarnos y maltratarnos. La agresión que sufrimos estaba toda organizada".

"Ojalá me hubieran dicho 'volvete a tu país', fue una serie de insultos mucho más fuertes, con gritos xenófobos y demás. Algunos compañeros fueron agredidos físicamente. En un momento me dijeron que me iban a deportar, sufrí amenazas de muerte", dijo.

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) consideró que en Bolivia "no solo hubo un golpe" y aseguró que "es una dictadura que impone un régimen de terror sobre las zonas pobres".

Grabois llegó a ese país junto a una delegación integrada por Pablo Pimentel, Marianela Navarro, Pablo Garciarena, Pablo Pimentel, Gabi Carpineti, Vicky Freire, Natalia Zaracho, Federico Fagioli y Cristina Vera Livitsanos.

"¡¡La delegación argentina llegó bien a la Paz!!", indicaron desde su cuenta oficial de Twitter Crédito: Twitter

Según indicaron, fueron para registrar testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos o que hayan sufrido algún tipo de persecución política tras la crisis política y social.