Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, cuestionó el rol de la AFA en la liberación de Nahuel Gallo

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado el domingo por el gobierno venezolano, tras permanecer desde diciembre de 2024 —448 días— detenido por orden del régimen de Nicolás Maduro. Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, cuestionó el rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el proceso para que el cabo recuperara su libertad.

En diálogo con LN+, la exembajadora subrayó: “Hay dos cosas: celebrar que Nahuel Gallo esté con nosotros, pero entender que otro argentino se quedó preso por la dictadura —en referencia al abogado Germán Giuliani—”.

Elisa Trotta en LN+

“¿Por qué no lo hicieron antes?”

Siguiendo con el papel que cumplió la AFA en la liberación de Gallo y no la de Giuliani, Trotta apuntó: “Mi pregunta es: ¿Por que no lo trajeron? ¿Por qué Germán Giuliani no estuvo en ese avión? Yo creo que evidentemente fue porque no quisieron”.

Y continuó, determinante: “Si la simpatía es tal surgen dos preguntas: ¿Por que no trajeron a Germán Giuliani?, y ¿Por qué no lo hicieron antes?”. Sin dar nombres, señaló a “los que supuestamente quieren adjudicarse este regreso”.

“No se trata de una acción, hubo gente que luchó, empezando por su familia, su esposa y el Gobierno argentino, durante 14 meses”, completó la exembajadora.

La familia de Germán Giuliani Valeria Rotman - LA NACION

“Creímos que en el avión en el que viajaba Nahuel, también venía Germán”

En una entrevista con LN+, la hermana de Germán Giuliani, Vanesa, compartió los detalles de la detención de su hermano en Venezuela. “Al principio elegimos no hablar del caso de mi hermano por la mala relación entre Argentina y el régimen venezolano”, dijo.

En ese sentido, contrapuso: “Después entendimos que se trataba de una desaparición forzada, y empezamos a salir en los medios para pedir una fe de vida”.

Según la mujer, “nos costó ponernos a la altura de Gallo, porque él ya estaba instalado en la opinión pública. Además, nosotros siempre creímos que en el avión en el que viajaba Nahuel, también venía mi hermano”.

Y concluyó: “Fue muy duro ver que mi hermano no vino con Gallo. En la AFA nunca lo tuvieron en cuenta, y yo creo que la única solución para esto es a través de Estados Unidos”.