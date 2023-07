Juan Grabois, contra la gestión de Massa ante el FMI: “Si mandás a un puestero del Mercado Central, te trae algo mejor”

escuchar

El precandidato a presidente por Unión por la Patricia, Juan Grabois, participó anoche en el programa Odisea Argentina de Carlos Pagni, donde hizo pronósticos de la elección 2023, dio definiciones de la situación socio-económica y anticipó las medidas que impulsaría, en caso de ser elegido. Además, se refirió a su opositor en la interna oficialista, Sergio Massa, con ironías, y explicó las razones que lo llevaron a presentar su pre candidatura. .

“Es el hombre y su circunstancia” , dijo Grabois, al ser consultado por los motivos que lo condujeron a compartir un espacio político con el ministro de Economía. “Massa sería otra persona en otra coalición. Yo podría ir a una interna con cualquier persona, pero está en Unión por la Patria”, continuó.

Más filoso, luego se refirió a su oponente en tono crítico, y reflexionó acerca del recorrido político del titular del Palacio de Hacienda. “La conciencia individual de Massa es bastante indescifrable y sinuosa”, consideró, y agregó: “Yo realmente no lo conozco, cuál es Massa, el de la UCD, el anti kirchnerista, el que indignamente le pide a La Cámpora y a Cristina que lo levanten a upa por si se le van dos o tres puntos para mí: es indigno”.

En este contexto, Grabois se cuestionó la gestión que el ministro de Economía lleva adelante con el FMI, sin mencionarlo. “Algunos se ponen un traje, una corbata, se van a Estados Unidos y piensan que eso es una negociación . Vos ves tipos que nunca negociaron nada, que nunca estuvieron bajo presión o en una situación donde a un compañero que se le va la vida”, dijo, y profundizó su posición acerca de la manera en que Massa maneja la negociación con el organismo multilateral: “Te puedo asegurar que si mandás a un puestero del Mercado Central a negociar con el FMI te trae algo mejor que lo que hace esta gente”.

El dirigente social justificó la pelea interna con Massa y su candidatura en las PASO: “Nuestro rival interno representa a un grupo político y empresarial muy poderoso, con conexiones en el exterior que a nosotros no nos interesa tener. No se entiende como el campo nacional, popular y latinoamericanistas tiene de candidato a Massa. Es difícil de aceptar porque no es Wado de Pedro el candidato”.

Luego le bajó el tono a su posición, y afirmó: “En toda coalición el que gana, gana y el que pierde acompaña, porque del otro lado hay cosas filosóficas que atentan contra el principio básico del humanismo que es plantear la negación del otro”.

