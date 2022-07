La dura advertencia de Luis Majul sobre Juan Grabois tras sus dichos contra el Gobierno: “Está extorsionando a Alberto”

El dirigente social, Juan Grabois, encabezó este miércoles una jornada de protestas nacional en reclamo de la puesta en marca del salario básico universal. En este contexto, dio un discurso en el que tuvo palabras muy duras contra el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Fernández de Kirchner y lanzó preocupantes advertencias sobre posibles “saqueos” y “sangre en las calles”. Este jueves por la mañana, en el clásico pase de sus programas en LN+, Luis Majul y Luis Novaresio analizaron los dichos del referente popular y lo calificaron de “peligroso”.

“¡¿Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la pu... madre?! Es obvio que esto no da para más”, exclamó Grabois, y continuó: “Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”. El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), aliado del Frente de Todos, encabezó un acto en el Puente Pueyrredón, en la previa a una marcha organizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Jornada de cortes y manifestaciones en Puente Pueyrredón. Juan Grabois Santiago Filipuzzi

Las palabras del dirigente resonaron fuertemente porque se posicionó en contra de las medidas que viene tomando el Gobierno nacional, al que apoyó desde el comienzo del mandato de la fórmula Fernández-Fernández. En esta línea, Luis Novaresio señaló que existen dos variables indispensables para sostener a los gobiernos constitucionales argentinos, una es la económica y la otra el humor en las calles. “Ayer hubo un combo muy difícil”, indicó en referencia a los dichos de la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, quien negó el impacto del valor del dólar blue en la economía argentina, y a las declaraciones de Grabois.

Inmediatamente, Luis Majul tomó la palabra para calificar de peligroso el discurso del dirigente social, el periodista destacó su alterada gestualidad y retomó algunos de sus dichos más preocupantes. “Es una persona peligrosa porque, primero, se comió el personaje. Cuidado con los que se comen el personaje. Segundo, porque siempre está al borde de tirar, porque siempre está extorsionando. Está extorsionando a Alberto Fernández, lo trató como a un trapo de piso”, analizó.

"El pase 2022" con Luis Majul y Luis Novaresio (21/07/2022)

Las palabras de Juan Grabois en referencia a Alberto Fernández fueron muy duras al indicar que “lo habían puesto” como presidente, en clara alusión a la decisión de Cristina Kirchner para la fórmula presidencial. Por este descargo, el conductor de 8:30 (LN+) percibió una mirada despectiva de Grabois hacia el Jefe de Estado y remarcó que el personaje que creó el dirigente social ya es peligroso.

“Yo no creo que sea un personaje y me parece más preocupante”, interrumpió Novaresio y puso en evidencia la actitud de quienes acompañaban al dirigente, que si bien lo escuchaban atentamente no demostraron su apoyo hacia la dirección del discurso, considerando la gravedad de las palabras que esbozaba. Este escenario hizo detonar aún más el nivel de violencia en la gestualidad del orador, coincidieron los periodistas.

En esa línea, Marina Calabró resaltó la “megalomanía” presente en la actitud de Grabois, al indicar que se pone él en el centro al esperar que el Presidente le rinda explicaciones. “Se pone por encima del movimiento, de los ciudadanos, de los pobres y de los excluidos, es muy loco”, señaló la periodista. “Sangre, saqueo y violencia”, fueron los tres alarmantes conceptos que Novaresio rescató de los últimos discursos que brindó Juan Grabois.