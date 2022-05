Juan Grabois criticó con dureza a Martín Guzmán: “No tiene calle ni formación política”

Las cruces verbales suman cotidianamente nuevos capítulos a la interna que envuelve al Frente de Todos. Esta vez, quien no se guardó las críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, fue el dirigente social Juan Grabois. El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se sumó a los dardos que le arroja el kirchnerismo a uno de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández, y lo tildó de “no tener calle ni formación política”.

“¿Qué significa que no tenga calle? Que vivió demasiado tiempo afuera y no se reencontró con la calle de su país” , explicó Grabois este martes, en diálogo con FM Metro, al referirse a una de las figuras más apuntadas por La Cámpora. A su vez, sostuvo que Guzmán carece de “formación política” porque no entiende que “aunque la búlgara Kristalina [Georgieva, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional] prepare un té delicioso, acá no es cuestión de simpatías, sino cuestión de intereses”.

En ese sentido, el dirigente se refirió a las conversaciones que mantuvo el año pasado con el ministro acerca de la posibilidad de crear un salario básico universal, iniciativa que finalmente fue traducida en un proyecto de ley que fue presentado hoy en el Congreso. “Guzmán me dijo que estaba interesado y que nos iba a dar una devolución. Todavía la estamos esperando”, se quejó.

Grabois y el director del Banco Nación, Claudio Lozano, durante una movilización del Comité de Acreedores de la Deuda Interna a las puertas del Congreso Prensa MTE

“Le insistimos y la devolución no llegó, y a mí eso me parece feo porque, cuando uno se compromete a algo, lo tiene que cumplir . Tenemos que saber la posición del Ministerio de Economía en relación a una cosa como esta”, añadió Grabois, aunque, al mismo tiempo, se encargó de aclarar que lo que dijo “no es para joder a Guzmán ni para meter nafta al fuego”.

En cuanto a la iniciativa, el dirigente social sostuvo que “es una cuestión constructiva, que va a generar un shock de consumo que inyecta en la economía barrial la plata que hoy se llevan las multinacionales y permite terminar con la indigencia”.

Críticas a Kulfas

Por su parte, Grabois tampoco perdió la oportunidad de redoblar sus críticas contra el ministro de Producción, Matías Kulfas, a quien acusó de “ignorar a la mitad de la población” del país. Es que, según indicó el dirigente social cercano al papa Francisco, “hay 12 millones de adultos que no tienen empleo registrado y la mayoría trabaja en el mundo de la informalidad”.

“Si tenemos trabajadores con recibo de sueldo que son pobres, imaginate los que están en la economía popular”, reprochó Grabois. Y consideró, en alusión a las estimaciones del plan productivo 2030 presentado por el ministro, que “si en 10 años nos va excelente, vamos a crear solamente dos millones de puestos de trabajo”. “Kulfas es un motivador. Si ves todo mal o todo negro, llamalo y te pinta todo de rosa” , ironizó el dirigente.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, criticó al ministro de Producción, Matías Kulfas, por una medida contra cartoneros

De todas maneras, Grabois aclaró que, al igual que con Guzmán, “no hace esto para joder a Kulfas” ni al Gobierno. “Quiero que a Alberto le vaya bien, es mi presidente, lo voté y milité su campaña”, afirmó. Y disparó: “Yo no soy antialbertista, solo no estoy de acuerdo con las cosas que hace”.

La semana pasada, Grabois había cuestionado a Kulfas por habilitar la importación de “basura norteamericana”. El ministro le contestó públicamente, al decir que el líder del MTE tiene un “diagnóstico equivocado y datos erróneos”. La pelea de fondo es por la Ley de Envases, un proyecto que abre la posibilidad de crear un nuevo impuesto al sector privado para -critican algunos- crear de una caja millonaria.