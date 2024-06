Juan Grabois denunció que en la audiencia con Leila Gianni había una persona con un arma de fuego: “Hay una verdadera mafia en Capital Humano”

Escuchar

Juan Grabois denunció en redes sociales que una persona concurrió armada durante la audiencia que tuvo con Leila Gianni este martes en la Cámara Federal, por el caso de los alimentos encontrados en galpones del Ministerio de Capital Humano que no estaban siendo distribuidos. “ A nosotros no nos van a intimidar ni con armas ni con calumnias ”, aseguró el dirigente social y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Se trata de un nuevo mensaje de Grabois dirigido a la ministra Sandra Pettovello. Tras protagonizar una fuerte discusión, que casi termina en violencia física en un pasillo del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002, con la secretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Grabois volvió sobre la retención de alimentos en galpones, que ya comenzaron a repartirse.

Pettovello, después de corroborar que esta persona no pertenece a la custodia de Comodoro Py le pregunto ¿Por qué había (al menos) una persona de civil de su grupo de "seguridad" con un arma de fuego dentro y fuera de la sala de audiencias? ¿No sabe que eso está estrictamente… pic.twitter.com/V3EBSj8QsY — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 5, 2024

“Pettovello, después de corroborar que esta persona no pertenece a la custodia de Comodoro Py le pregunto: ¿Por qué había (al menos) una persona de civil de su grupo de “seguridad” con un arma de fuego dentro y fuera de la sala de audiencias? ¿No sabe que eso está estrictamente prohibido?”, se preguntó el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria.

Y siguió: “¿Van a repetir lo que hicieron con Federico Fernández en el piso 15 de la Secretaría de Trabajo cuando le pusieron un arma en la cabeza para que firme una declaración jurada inculpando a un funcionario y liberándola a usted de culpa y cargo por contrataciones que usted firmó (conf. LPO y otros)?”.

En ese sentido, y con un video mediante, donde efectivamente se ve lo que parece ser un arma dentro del pantalón de una mujer que intenta mediar en la discusión protagonizada por Grabois y Gianni, el dirigente social sostuvo: “A nosotros no nos van a intimidar ni con armas ni con calumnias. La lucha sigue hasta que no falte pan en la mesa de ningún argentino. El hambre es un crimen y ustedes, una banda criminal”.

Juan Grabois durante la concentración en Villa Martelli en el galpón dónde se guardan los alimentos que le reclaman a Pettovello Santiago Oróz

Grabois aseguró que en el Ministerio de Capital Humano “hay una verdadera mafia operando”. “Roban, espían, borran pruebas, pasan facturas truchas, adulteran inventarios, usan patotas armadas. Es muy grave. Hay mucha gente intimidada que no se anima a hablar”, insistió.

Por último, detalló que uno de los presentes en el intercambio verbal y la audiencia fue Ariel Romano, un abogado oficialista que “participó en la ‘reunión’ del piso 15 donde a Federico Fernández le arrancaron la declaración que exculpa a Pettovello”. “Ese hecho por sí solo reviste una gravedad que requiere la inmediata intervención de la Justicia por la posible comisión de delitos gravísimos tales como la coacción y la privación ilegítima de la libertad”, sentenció.

Qué pasó en la audiencia

La audiencia fue en la Cámara Federal y estuvo encabezada por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Allí, el Gobierno con Gianni y Romano pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de alimentos.

Los abogados de Capital Humano apuntaron contra Casanello y, frente a los magistrados, dijeron que el Gobierno no permitirá que “ningún juez” se entrometa en la política pública. Estimaron que Casanello se excedió de sus funciones y que, en todo caso, la cuestión sobre los alimentos en depósitos podría correr en el fuero contencioso administrativo, pero nunca en el penal. Gianni y Romano insistieron, también, en que no hay delito en los hechos investigados porque la comida no estaba vencida.

Grabois, por su parte, apuntó contra la gestión de Pettovello y, con una presentación con láminas grandes, buscó evidenciar lo que a su entender es un camino de contradicciones en el discurso oficial sobre los alimentos en los depósitos. Durante su exposición, arremetió contra Gianni y fue interrumpido numerosas veces por la parte apelante.

Tras la audiencia, tanto Grabois como la funcionaria del Gobierno discutieron ferozmente en uno de los pasillos. Al grito de “chorro”, “cuca” y “chancho”, el episodio casi termina con violencia física.

LA NACION

Temas Juan Grabois