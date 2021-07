Juan Grabois: “No conozco ningún dirigente social rico”

En una tensa entrevista con Laura Di Marco en La trama del poder, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, respaldó el trabajo de los movimientos sociales y fue contundente: “No conozco ningún dirigente social rico”.

Invitado al programa emitido por LN+, fue consultado por una investigación de La Cornisa, donde una señora denunciaba que, si no asistía a las marchas convocadas por una organización social kirchnerista, “le sacaban el plan”. Frente a ello, Grabois opinó: “Es humillante, me parece un espanto, pero esto no invalida los movimientos sociales. Es una falacia argumentativa tomar un caso particular y generalizarlo. Hay muchos casos particulares, pero en la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico”.

Por otra parte, expresó que “nadie celebra la pobreza”. Y argumentó: “Es canallesco plantear que es lo mismo [gobernar] con Covid que sin Covid. Yo no soy un defensor de la política socioeconómica del Gobierno, se pudieron haber hecho muchas más cosas. El asistencialismo no es algo bueno, no es el camino para superar los problemas sociales. Es una verdad de Perogrullo”.

Frente a la consulta de si se sentía desilusionado por la gestión del Frente de Todos, Grabois expresó: “Me desilusionó, pero entre guatemala y guatepeor prefiero guatemala. Y claramente el gobierno de Alberto Fernández comparado con el gobierno de Mauricio Macri es infinitamente superior en todos los campos”.

Luego, tras un fuerte ida y vuelta respecto al número real de villas en el país, el dirigente sostuvo: “Una cosa es hacerse la pregunta sobre cuál es la salida de la pobreza y otra es focalizar el fenómeno del aumento de los asentamientos en el kirchnerismo, cuando es un fenómeno latinoamericano. En la Argentina no se planifica hace muchísimos años”.

Y agregó: “No se planifica el desarrollo urbano en las grandes ciudades, ni el poblamiento del territorio en las distintas provincias y está librado al mercado, en particular al agronegocio, los desmontes, la expulsión de la población rural y destrucción de los pequeños pueblos porque la Argentina, además de una fábrica de pobres, se ha convertido en una gran fábrica de commodities”.

