Juan Grabois llamó a “despertar” y “juntar fuerzas” para frenar los despidos

Escuchar

En una nueva cruzada contra las políticas del Gobierno, el dirigente social Juan Grabois criticó los despidos de empleados que se enmarcan en el recorte del 15% en el Estado que impulsa Javier Milei. “Todos los días recibo muchos mensajes o cartas de personas despedidas por Milei pidiéndome ayuda”, escribió en su cuenta de la red social X.

Y agregó: “Algunos que conozco, otros que no, pero son familias que se quedan sin sus ingresos, familias que alquilan, familias desesperadas, familias para colmo humilladas por un discurso oficial donde todos son ‘ñoquis’ y sus trabajos son ‘curros’ ”.

“Me da ganas de llorar y me da mucha impotencia porque no puedo ayudarlos”, lamentó.

Finalmente, llamó a que todos despierten y “vean lo que está pasando”. “Juntemos fuerza para frenar los despidos y defendamos a cada persona a la que el poder le arrebata sus derechos. Cuenten conmigo siempre y no pierdan la esperanza. Todo mi apoyo”, cerró.

Todos los días recibo muchos mensajes o cartas de personas despedidas por Milei pidiéndome ayuda. Algunos que conozco, otros que no, pero son familias que se quedan sin sus ingresos, familias que alquilan, familias desesperadas, familias para colmo humilladas por un discurso… — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 4, 2024

El Gobierno confirmó 15 mil despidos

A través del vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno confirmó que el número de empleados estatales desvinculados -cuyos contratos terminaron el pasado 31 de marzo- es de 15.000, por ahora. Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario explicó que se debe a que “del otro lado lo sostiene un contribuyente y muchos tienen problemas para llegar a fin de mes”. “Eso no es justo”, reforzó.

Inicialmente, el Presidente había adelantado que eran unos 70.000 contratos los que se iban a dar de baja, pero finalmente las cesaciones en el Estado nacional fueron las anunciadas por el vocero. “Es parte de lo que estamos haciendo para achicar el gasto público, para que el personal que no sea necesario no siga cobrando un ingreso del Estado”, sostuvo Adorni.

El anuncio del portavoz generó la reacción de dirigentes sindicales, sociales y políticos, entre los que se encuentran el de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario en la administración pública, que se presentará este jueves ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57 para pedir la suspensión de la medida con una acción de amparo colectiva. “Para que se ordene al Estado empleador el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales”, argumentaron.

Protesta de ATE en ministerios y edificios públicos. Policía en la inmediaciones del edificio del INADI Ricardo Pristupluk

La medida también se suma al reclamo previo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que este miércoles encabezaron masivas movilizaciones e incluso ingresaron a la Secretaría de Trabajo, donde realizaron una asamblea en la que convocaron a un paro nacional estatal para este viernes .

Dentro del edificio de la Secretaría de Trabajo, que tras el ingreso de los empleados quedó con sus rejas cerradas con candados, se agruparon los manifestantes, que entonaron cánticos contra los despidos, hicieron sonar bombos y colgaron banderas con consignas gremiales en el interior de la sede.

LA NACION