Juan Grabois reveló cómo la trataron a Cristina Kirchner dentro de Comodoro Py

Fuente: Archivo - Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

El dirigente de Patria Grande Juan Grabois habló en el programa Nada personal, que conduce Viviana Canosa por El Nueve, y reveló cómo trataron a la expresidenta Cristina Kirchner puertas adentro de Comodoro Py. El fue testigo porque la acompañó a la exmandataria "de manera personal".

El líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) concurrió a los Tribunales junto a Cristina a fines del año pasado. Eso le valió un reproche del triunvirato piquetero, ante lo cual Grabois escribió una carta donde dijo que su presencia en Tribunales no pretendía "expresar al conjunto" y que era "estrictamente personal".

Sobre el trato que recibió Cristina frente a la citación del juez Claudio Bonadio, dijo: "Hubo un nivel de abuso y de maltrato... Al principio fue una ofensiva muy fuerte, mucho maltrato hacia una persona que fue presidenta ocho años del país y, además, porque es mujer; hay un poco de saña contra Cristina por ser mujer".

Luego se refirió a la salud de Florencia Kirchner y a cómo lleva el tema Cristina. Si bien aclaró que no conoce a la hija de la expresidenta personalmente, expresó: "Sé que Florencia está muy enferma y que se está recuperando, que está haciendo un tratamiento. Como madre, Cristina está preocupada y ocupada. [Florencia] Tiene niveles de ataque muy grandes. Está enferma de verdad, pero aún si no estuviera enferma desde luego que le diría que no esté vulnerable a convertirse en el rehén del círculo rojo, del macrismo, para condicionar el resultado electoral. Como saben que Cristina gana, quieren proscribirla".

El dirigente enfatizó en varias oportunidades en el hecho de que Cristina va a volver a ser presidenta y que tendrá un gobierno superior a los anteriores. Sin embargo, admitió que hubo corrupción en el kirchnerismo, así como también -dijo- lo hay en el Gobierno actual: "Este gobierno es, por lo menos, igual de corrupto que el gobierno anterior, porque yo no niego que antes hubo corrupción".