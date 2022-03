Juan Grabois se abrazó con Máximo Kirchner y habló sobre la unidad del Frente de Todos: “El límite es la derecha macrista”

El dirigente social Juan Grabois, referente de Patria Grande, que integra el Frente de Todos, se refirió a los conflictos internos dentro del Gobierno, principalmente tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y si bien subrayó su postura en contra de esta negociación, ratificó su compromiso por la unidad del espacio, cuestión que para él aún es posible. “Es una delimitación clara con la derecha macrista y la extrema derecha”, dijo.

Desde la ex ESMA, en la movilización por el 24 de marzo, Grabois conversó con AM 530 sobre su abrazo con Máximo Kirchner en la marcha: “Es un compañero, un amigo y un hombre bueno, que es lo que falta en la superestructura política”. Y celebró: “Estoy contento de estar acá con los compañeros, con Máximo, con Wado [de Pedro], con gente que conozco hace muchos años y quiero mucho, reflexionando sobre lo que nos pasó y no nos tiene que volver a pasar”.

Además, ante la pregunta por una eventual ruptura del bloque, el líder de Patria Grande expresó que “las causas que le dieron origen al Frente de Todos siguen vigentes”. “Es una delimitación clara con la derecha macrista y la extrema derecha, que no es poca cosa, y es una perspectiva de justicia social, condicionada por decisiones macroeconómicas y una decisión de la que no estamos de acuerdo”, definió. E insistió: “Todavía hay posibilidades de establecer políticas de vivienda, tierra techo y trabajo para los sectores populares que son los que depositaron esperanza en este frente en 2019″.

Para Grabois, se está en “un momento de preocupación, nervios, ansiedades y malestares” y de “expresar las perspectivas diferenciadas”, pero manifestó: “En un momento la catarsis de los dirigentes se tiene que terminar e intentar hacer un esfuerzo más para darle un rumbo plenamente popular al Gobierno”.

“Nuestro pueblo espera mucho. Todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para cumplir el contrato electoral mínimo, que todos prometimos”, dijo y -aunque consideró que están “muy retrasados” en el cumplimiento de esto- enfatizó: “Mi vocación es trabajar por la unidad para la transformación. No la unidad de la autocracia política de la casta, porque existen ese tipo de castas, sino para cambiarle la vida a quienes necesitan tierra, techo y trabajo”.

En línea con esto, el dirigente explicó que últimamente se mantiene alejado de los medios para evitar que se generen conflictos y dijo que hablará “con más claridad cuando la tenga”. Sin embargo, remarcó que -en ese contexto- fue “una decisión” ir a la movilización. ”Considero que, cuando termine el proceso de que cada uno dice lo que tiene que decir y muestra en la calle lo que quiere expresar, hay que garantizar que el año que viene haya un buen gobierno que decida políticas públicas para los sectores populares. Hay que trabajar en ese sentido”, reflexionó.

Sumado a esto, Grabois subrayó cuál es la postura de Patria Grande: “Nosotros tuvimos claridad en el momento del acuerdo con el Fondo. Planteamos muy claramente los fundamentos y los argumentos de por qué votar en contra, bastante antes de que se tome la decisión en el resto del bloque, porque tiene que ver con el origen de nuestra generación. Nosotros empezamos a militar en 2001 contra las políticas del FMI”. Según dijo, su espacio tiene “una concepción histórica y política sobre lo que representa el Fondo, más allá de un detalle más o menos en lo técnico”.