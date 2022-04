Juan José Aranguren, sobre la crisis energética: “Ojalá podamos conseguir gas natural y evitar los cortes en el invierno”

El exministro de Energía y Minería durante el gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, se refirió hoy a la política energética del Gobierno y ahondó en la dificultad de acceso de gas natural. “Ojalá podamos conseguirlo y evitemos cortes en el invierno”, apuntó el exfuncionario durante una entrevista radial.

“El Banco Central está aplicando un cepo que permite a los importadores un acceso limitado. No obstante, en este momento la Argentina tiene faltante de gasoil. Tiene que ver con las políticas de combustibles. No todos acceden o no quieren acceder a la importación”, señaló Aranguren en diálogo con Radio con Vos.

A lo largo de la entrevista, Aranguren reparó en el encarecimiento del precio del Gas Natural Licuado (GNL) e indicó: “En un solo año estamos pagando más del doble que significa construir el gasoducto que resolvería los problemas de la Argentina”.

El exfuncionario también opinó acerca de la oportunidad de exportar gas, en medio de la situación geopolítica que se desató a raíz de la guerra en Europa. “Si pudiésemos maximizar la exportación de los recursos que nuestro país tiene, en cantidad, podríamos contribuir a resolver los problemas macroeconomicos”, sostuvo Aranguren

Y en relación a ello consideró: “Nos perdemos una oportunidad de perder una silla en el marco geopolítico mundial. Uno de los bienes más escasos de la Argentina es el dólar”.

Por otro lado, Aranguren se refirió a la posilidad deslizada por la cartera de Economía de aumentar el precio del gas y de la luz. “Luego de dos años de no subir tarifas, de un dólar que está incrementándose a la mitad de lo que crece la inflación, igual tenemos una inflacion que está en el orden del 60 por ciento y ese el costo que pagamos por los subsidios a las tarifas”, remarcó Araguren.

“Es necesario informar correctamente y es preferible que el costo del consumo energético sea reflejado en las tarfias porque caso contrario despilfarramos el producto que nos cuesta tanto y el costo lo pagamos, pero de una manera indirecta”, concluyó al respecto.