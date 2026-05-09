La UCR bonaerense acordó una lista de unidad y un nieto de Balbín asumirá como presidente para cerrar las internas

La Unión Cívica Radical (UCR) alcanzó un acuerdo en la provincia de Buenos Aires y llegará con una lista de unidad a la renovación de autoridades de junio. La conducción quedó a cargo de Emiliano Balbín, nieto del histórico referente del espacio Ricardo Balbín y alfil del senador nacional Maximiliano Abad. Tendrá el desafío de fortalecer el espacio tras el revés de los últimos comicios bonaerenses.

El radicalismo bonaerense venía de enfrentar una fuerte división interna tras la última elección de autoridades, en 2024, que terminó judicializada. Desde entonces, el partido se administraba bajo un esquema de doble conducción: por un lado, el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, a cargo del Comité de Contingencia, y por el otro, Pablo Domenichini, titular de la Convención de Contingencia. Ahora, ambas corrientes confluirán detrás del liderazgo de Balbín.

Un partido unido y legitimado es condición necesaria para convertir objetivos lejanos en aspiraciones reales. Estamos dando el primer paso: dejar atrás diferencias y subirnos todos a un mismo barco con un destino claro. Gobernar la Provincia de Buenos Aires. — Emiliano Balbín (@EmiBalbin) May 9, 2026

“Un partido unido y legitimado es condición necesaria para convertir objetivos lejanos en aspiraciones reales. Estamos dando el primer paso: dejar atrás diferencias y subirnos todos a un mismo barco con un destino claro. Gobernar la Provincia de Buenos Aires”, planteó el nuevo titular del espacio en su cuenta de X (exTwitter).

Balbín estará secundado en la conducción por Josefina Mendoza, dirigente de Evolución, la corriente que se referencia en Martín Lousteau. El sector que responde al diputado nacional también ocupará la Secretaría General, mientras que la Tesorería quedará para un alfil del exintendente de San Isidro Gustavo Posse.

El sector disidente de Fernández y Alejandra Lordén había amenazado en la última semana con presentar una lista independiente con el diputado nacional Pablo Juliano a la cabeza, pero finalmente primó la unidad. En el partido esperan no repetir la experiencia de dispersión y fracturas de años anteriores y esperan llegar con una estructura más consolidada y uniforme a la contienda electoral de 2027.

Maximiliano Abad, senador nacional, y Emiliano Balbín, nuevo presidente de la UCR bonaerense Prensa UCR

El año pasado, para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, la UCR no había logrado consensuar una estrategia unificada y sus dirigentes forjaron sus propias alianzas. Así, por ejemplo, mientras Domenichini y Fernández integraron la coalición Somos Buenos Aires, junto a peronistas no kirchneristas y la Coalición Cívica, Abad se volcó a un armado nuevo al que bautizaron como Nuevos Aires.

Esa fragmentación se profundizó luego en las elecciones nacionales, cuando la facción de Fernández apostó por un frente conjunto con el partido de Elisa Carrió, mientras que el sector Domenichini recaló en Provincias Unidas, el frente de seis gobernadores que buscaba ofrecer una tercera vía a Javier Milei y Cristina Kirchner y ahora enfrenta riesgos de ruptura.

Pablo Domenichini y Miguel Fernández no lograron acordar una estrategia común para las últimas elecciones nacionales y la UCR compitió dividida

Esas divisiones contribuyeron -al igual que la polarización del escenario político- a un retroceso en la representación radical que la nueva conducción buscará remontar. “Queremos candidatos propios en los 135 partidos. El 2027 está a la vuelta de la esquina. El desafío es volcar nuestra presencia territorial en un proyecto claro y competitivo. Somos un partido de poder que va a ir a las urnas a ganar”, continuó Balbín en redes sociales.

El objetivo es claro: recuperar el protagonismo que el partido centenario perdió ante el avance libertario y reconstruir su identidad, pero también diferenciarse del Partido Justicialista que gobierna la Provincia. “El radicalismo va a hablar en voz alta donde Kicillof hace silencio: bajar impuestos a los que producen e invierten, modernizar la educación, plantarse frente a la inseguridad y poner de pie un sistema de salud desfinanciado”, aseguró.