Dirigentes del peronismo se reunieron para armar un espacio alternativo a los liderazgos de Cristina Kirchner y Kicillof

Dirigentes del Partido Justicialista (PJ) se reunieron hoy en Parque Norte para empezar a discutir una alternativa nacional a los liderazgos del gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner. De la cumbre, que comenzó esta mañana, participaron más de 4000 dirigentes de distintos puntos del país que buscan empezar a trazar un rumbo autónomo camino a las elecciones de 2027 con una agenda que amalgame orden macroeconómico y bienestar social.

Entre los presentes, destacaron los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires) y Guillermo Michel (Entre Ríos); los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Federico Achával (Pilar); y el presidente del PJ porteño y titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos.

También se acercaron al evento los dirigentes de la CGT Cristian Jerónimo y Jorge Sola, más de 120 concejales y legisladores provinciales y más de 60 jefes comunales de 10 provincias.

Gastón Granados, Federico Achával, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel en la cumbre del PJ en Parque Norte Prensa

En el partido buscaron llevar adelante un “encuentro transversal para pensar al peronismo” porque creen que es necesario empezar a construir “de abajo hacia arriba”. Es decir, se mueven bajo la premisa de que es necesario primero acordar un programa y luego avanzar hacia una discusión sobre nombres propios. La meta es construir una mayoría que le permita al peronismo volver al poder el próximo año.

“Fue una convocatoria federal. El peronismo de todo el país no estaba organizado”, aseguró Tolosa Paz a LA NACION, quien subrayó que su partido debe empezar a poner el foco en las demandas del interior del país. “Queremos representar esa nueva etapa del peronismo”, completó.

Dirigentes del PJ se reunieron en Parque Norte para empezar a construir una alternativa nacional a los liderazgos de Axel Kicillof y Cristina Kirchner Tadeo Bourbon

La diputada señaló que el objetivo es consolidar un espacio que defienda tanto el equilibrio fiscal como el bienestar social. “Queremos orden macroeconómico para que se desarrollen nuestras industrias y equilibrio fiscal, pero también equilibrio social”, explicó. En este sentido, reconoció “errores del pasado” y aclaró que esperan poder empezar a discutir agendas que durante muchos años se mantuvieron al margen porque no están de acuerdo con la gestión de Javier Milei.

Para la cumbre de este viernes, se evitó extender la invitación a las figuras centrales del partido peronista como Kicillof, Sergio Massa (Frente Renovador), Juan Grabois (Frente Patria Grande) y Máximo Kirchner (La Cámpora). En la organización de la cumbre explicaron que no se los convocó formalmente porque la intención era mantener un clima de “primus inter pares” y evitar hablar de candidatos.

Además -explicaron- “ellos tienen sus propias agrupaciones dentro del PJ” y al evento estaban invitados “muchos compañeros no quieren encasillarse” en esas estructuras. De todos modos, se le comunicó con anticipación que se desarrollaría el evento sin ellos. Lo mismo ocurrió con los gobernadores, a quienes se les informó de la convocatoria, aunque no se requirió su presencia.

El mandatario cordobés, Martín Llaryora, -que en los últimos años buscó marcar distancia del núcleo duro del kirchnerismo- fue uno de los dirigentes con los que los organizadores mantuvieron diálogo. “Es un movimiento que miramos con atención”, afirmaron a LA NACION en el entorno del gobernador, quien envió una delegación de intendentes alineados con su gestión al evento.

En el entorno del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reconocen que "miran con atención" el proyecto de construir una alternativa a Cristina Kirchner y Kicillof

Hoy, el mandatario cordobés integra el frente Provincias Unidas -que creó el año pasado junto a otros cinco gobernadores-, pero en el último tiempo empezó a analizar armados alternativos. Incluso llegó a tener una reunión con el pastor evangélico Dante Gebel, que aún no confirmó una candidatura pese al operativo clamor que impulsan exlibertarios y algunos dirigentes sindicales.

La invitación al encuentro alcanzó también a la cúpula de la CGT, que busca sumar volumen político y anclaje territorial, mientras analiza la posibilidad de activar una nueva medida de fuerza contra la reforma laboral y la gestión de Javier Milei. Ayer, Tolosa Paz se mostró junto a la entidad gremial en la marcha en el microcentro porteño por el día del Trabajador y en homenaje al Papa Francisco. Jorge Sola y Cristian Jerónimo, integrantes del triunvirato de la central obrera, participaron hoy del encuentro en Parque Norte.

Cristian Jerónimo y Jorge Sola, integrantes del triunvirato de la CGT, participan del encuentro del PJ en Parque Norte Tadeo Bourbon

Mientras algunos dirigentes del peronismo apuestan a construir una alternativa independiente de su liderazgo, Axel Kicillof avanza con su proyecto de nacionalizar su agrupación Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para apuntalar una candidatura a la presidencia en 2027. En diciembre pasado, el gobernador bonaerense había adelantado que trabajaría para construir una alternativa política “sin sectarismos”, un reproche dirigido a La Cámpora, la corriente que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner.