Los jueces recibieron el apoyo de la Corte en su reclamo para no pagar el impuesto a las ganancias

escuchar

Los jueces nacionales y federales recibieron hoy el apoyo institucional de la Corte Suprema de Justicia tras reunirse durante más de una hora con los ministros del máximo tribunal y dialogar sobre el proyecto de presupuesto 2023 que incluye la obligatoriedad de que todos paguen el impuesto a las ganancias.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional concurrió al Palacio de Tribunales, donde fueron recibidos por los cuatro jueces de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Por la Asociación de Magistrados participaron su presidente, Marcelo Gallo Tagle; el consejero de la Magistratura Juan Manuel Cullota (Compromiso Judicial), Paula Castro (Lista Celeste) y Mariano Llorens (Lista Bordó). En representación de los magistrados jubilados acudió Nora Moela.

Los jueces de la Corte escucharon los reclamos de los visitantes y les dieron su apoyo. “Apuntaron a la institucionalidad y la independencia del Poder Judicial y aspiran a que esta cuestión del impuesto a las ganancias pueda ser resuelta con razonabilidad”, dijo Gallo Tagle a LA NACION, al término de la reunión.

Los jueces de la Corte, explicó, estaban interesados en los próximos pasos que va a dar la Asociación para encauzar sus reclamos. De hecho, esta tarde tienen previsto que se reúnan con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y el miércoles con Cristina Kirchner, vicepresidenta y titular del Senado.

Marcelo Gallo Tagle Daniel Jayo - Archivo

El artículo incluido en el presupuesto afecta a los jueces, fiscales y defensores oficiales nacionales y provinciales, pero también alcanza en sus efectos a los empleados judiciales, por lo que el gremio de Julio Piumato ya dispuso una huelga para este martes. También afecta al sindicato judicial rival, Sitraju, que lidera la kirchnerista Vanesa Siley.

La idea de los jueces es que esta modificación del presupuesto con este artículo es una presión política en momentos en que se definen casos que afectan al kirchnerismo. Esta idea común no quita que entre los jueces nacionales hay diferencias sobre pagar o no. ya que se dan al menos dos situaciones: la de los jueces y funcionarios que asumieron luego del 2017, cuando cambió la ley, que sí pagan el impuesto a las ganancias, y los que están en el cargo desde antes de esa fecha, que no tributan.

Entre los primeros hay una idea de plantear que se tribute ganancias, pero no como hasta ahora lo hacen ellos, sino solo sobre el salario y no sobre los otros rubros que se incluyen en el recibo de sueldo, como por ejemplo el adicional que perciben los jueces porque no pueden tener otra actividad excepto la docencia. Este es el régimen de los legisladores, que pagan ganancias sobre el sueldo pero no sobre los otros suplementos que cobran.

Vanesa Siley Frente de Todos

Entre estos magistrados está la idea de que se debe pagar el impuesto pero no sobre todos los ítems del recibido sino sobre el salario y un vez resuelto esto, discutir el resto.

Antes y después de 2017

La otra situación es la de los jueces, fiscales y defensores que ingresaron a la justicia antes de 2017. Ellos no pagan el impuesto a las ganancias. Algunos entienden que deben seguir así porque se trata de preservar la intangibilidad de sus sueldos, pero los que ya pagan les recuerdan que esas banderas las arrearon en 2017 cuando cambió la ley.

La posición más dura es judicializar este punto de la ley de presupuesto, si es que se aprueba. Presentar amparos para evitar que se aplique, con la dificultad que entraña el tema dado que los deberían resolver los mismos jueces afectados por la medida. Mentes jurídicas del mundo contencioso administrativo ya están imaginando soluciones creativas para litigar el caso, que en última instancia debería ser resuelto por la Corte o por conjueces de la Corte.

Juan Manuel Culotta y Mariano Llorens, en la Comisión de Presupuesto de Diputados Captura de TV

Una idea a la que aspiran algunos magistrados más dialoguistas y de los que llegaron luego de 2017 es regresar a una situación de 1996, cuando se había establecido mediante una serie de acordadas de la Corte de Julio Nazareno, y tras acuerdos con los senadores Miguel Angel Pichetto, del PJ, y Raúl Baglini, del radicalismo, que solo se iba apagar ganancias sobre el salario, al igual que los legisladores. Pero esta iniciativa duró poco y la Corte aprobó luego otra acordada y dejó sin efecto este acuerdo.

Ahora pareciera que los jueces quieren volver a ese escenario. Y eventualmente platear una lista de adhesión voluntaria para aquellos jueces que ingresaron antes de 2017, dijo una fuente judicial.

En el Consejo de la Magistratura hay un proyecto de la jueza y consejera Agustina Díaz Cordero en consonancia con otros anteriores del juez Ricardo Recondo, consensuados con los consejeros jueces Alberto Lugones y Culotta, de otras listas, que plantea una interpretación similar.

En Estados Unidos se dio un problema similar, ya que se reformó la legislación para que los nuevos pagaran ganancias. La situación se mantuvo hasta que se jubilaron los jueces viejos y luego se hizo una enmienda constitucional para que todos paguen.

Aquí se intentó este cambio paulatino y hoy, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura, pagan impuesto a las ganancias 183 magistrados, que ingresaron al Poder Judicial luego de 2017, cuando se reformó la ley. Y no pagan el impuesto a las ganancias 728 magistrados. Es decir, solo lo paga un 25,14%. Entre los funcionarios judiciales no pagan el impuesto hay 5029, mientras que son 125 los que sí lo hacen. Representan el 2,49%.

El total de magistrados y funcionarios judiciales que no pagan el Impuesto a las Ganancias es de 5757 contra 308 que sí lo hacen y representan el 5,35%, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura.