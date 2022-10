Juan Schiaretti: “Mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo es difícil que plantee cosas razonables”

escuchar

CORDOBA.- “Mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo es difícil que plantee cosas razonables”, dijo el gobernador Juan Schiaretti en una charla organizada por Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre “Economía y gestión pública”. Insistió en que está trabajando y que lo seguirá haciendo para construir una alternativa superadora de la grieta. “Después veremos quién es candidato a Presidente”, definió.

Aseguró que se requiere un “núcleo sólido de coincidencias” para salir adelante y repasó que hay radicales, gente del PRO, peronistas y socialistas “con los que pensamos más o menos lo mismo”. La presentación coincide con la expectativa sobre si Schiaretti está dispuesto a liderar la propuesta de una “tercera vía” electoral.

Enfatizó, marcando diferencias de nuevo con el kirchnerismo, que “el peronismo no es autoritarismo, no es feudalismo, no es apriete”, y subrayó que es un movimiento “abierto a la sociedad”. Schiaretti planteó que no le niega al kirchnerismo la “condición de peronista” pero lo calificó de “feudal”. “Gobierna nada más que pensando en ganar la elección”, sintetizó.

“No tuvo, no tenemos ni tendremos que ver nada con el kirchnerismo -dijo-. Ni vamos a ir a una elección con ellos, ni siquiera para disputar una PASO”. Con esa expresión dio paso a su definición tradicional de que el peronismo “cordobés” es “republicano”.

Varias veces durante su presentación, el cordobés criticó la “irracionalidad” y la “ferocidad” de la grieta que domina la Argentina y advirtió que a los “acuerdos básicos” hay que hacerlos antes de ir a una elección y no prometerlos para después de ganar.

En el marco del Congreso Internacional de Economía de la UBA, señaló que en línea de prioridades, la discusión debe ser sobre la producción y la generación de empleo. A su entender, la última vez que la Argentina logró salir de una crisis fue cuando Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín “se pusieron de acuerdo; cuando lo hicieron fuerzas mayoritarias de tradición popular se logró salir”.

Lamentó que, en la actualidad, “cada vez tienen más peso los más fundamentalistas”. Así, ratificó, es “muy difícil resolver la situación”. Aunque subrayó que no se quiere meter en las internas de otras fuerzas, comentó que en Juntos por el Cambio “no hay radicales en los principales candidatos”.

En el arranque de la charla, describió el “modelo cordobés” -diferenciándolo del nacional en varios aspectos- y ante la consulta de si es “exportable”, aseguró que la Argentina “puede hacer lo mismo”.

“No hay provincia que no sea viable; hay maneras de resolver el déficit público crónico al que nos llevó, por ejemplo, congelar tarifas y subsidiar a todos en vez de a los que lo necesitan -añadió-. El problema del saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos se puede resolver con sectores de alto potencial como alimentos, minería y economía del conocimiento”.

Schiaretti sostuvo que lo que determina el progreso de los pueblos “no son las medidas económicas que se toman en un lapso, sino las ganancias de productividad” y criticó que la Argentina tenga la característica de “sacralizar los instrumentos”. “Se puede equiparar nuestra moneda a otra por un tiempo, para estabilizar pero no toda la vida porque no se tiene la competitividad; tampoco se puede emitir siempre ni tener déficit fiscal para siempre”