Juan Zabaleta: “La interna no puede llevarse puesta la gestión, no puede pasar eso”

USHUAIA.- Juan Zabaleta mira su teléfono y se calza los auriculares. Su celular transmite parte de la entrevista que Alberto Fernández dio en Alemania. “¿Lo escuchaste?”, interroga. Mientras el Presidente mudó la interna del Frente de Todos a Europa, el ministro de Desarrollo Social intenta decodificar sus declaraciones. La conversación dura segundos y se vuelve a zambullir en la pantalla. Acto seguido salta de la combi y abraza a Mari, una beneficiaria del programa Mi Pieza. Todo ocurre en unos minutos. Gestión e interna, una síntesis de lo que ocurre en el gobierno nacional .

“La interna no puede llevarse puesta la gestión, no puede pasar eso”, dice el intendente de Hurlingham en uso de licencia, que se mueve junto a Marisol Merquel, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y su mano derecha, Gustavo Aguilera, secretario de Articulación de Política Social. Hiperactivo, nunca frena. “Tenemos que esforzarnos para los argentinos sientan que este gobierno sirve”, asegura en una entrevista con LA NACION, durante una visita a Tierra del Fuego.

En medio de la interna feroz, Zabaleta es una rara avis dentro del oficialismo. Se trata de uno de los pocos funcionarios más cercanos al Presidente que se salvan de las críticas de Cristina Kirchner y La Cámpora. Incluso, es de los que promueve que el Presidente y la vice vuelvan a dialogar. “Siempre es necesario dialogar” , sostiene.

Juan Zabaleta

- Después de más de dos años de gobierno atravesados por las diferencias internas, ¿Alcanza con la gestión para llegar competitivos a 2023?

- Sí, sí. Nadie me pregunta por la interna que tenemos, lo palpo cotidianamente. Todos nos plantean si vamos a seguir urbanizando barrios, el programa Mi Pieza, comprar materiales para recuperar el laburo. Hay una recuperación del trabajo.

- Hay un reconocimiento de muchos funcionarios de que la interna se lleva puesta a la gestión. ¿Coincide?

- La interna no puede llevarse puesta la gestión, no puede pasar eso.

- Pero pasa.

- No, no va a pasar porque a nadie le conviene este tipo de discusiones o debates. Si algunos creen que van a sacar alguna ventaja se equivoca, acá la ventaja la tienen que sacar los argentinos. Te doy un ejemplo muy cercano, que tiene que ver con cómo pensamos los que somos parte de este frente político. El diputado [Máximo] Kirchner presentó un proyecto de resolución para adelantar los aumentos del salario mínimo y el Gobierno a las 72 horas lo hizo.

Juan Zabaleta

- ¿No cree que es una estrategia para marcarle la cancha al Presidente?

- No, no… es resolver problemas. No es marcar agenda. Tenemos que marcar agenda con que cientos de miles de trabajadores informales van a poder cobrar un aumento adelantado.

- Pero, ministro, además del proyecto de Máximo Kirchner, se sumó otro desde el Senado, con el respaldo de Cristina Kirchner, con una moratoria para jubilados. ¿No cree que hay un condicionamiento de la gestión?

- No lo creo. Siempre es bueno ponerse en el lugar del otro. No es bueno querer condicionar a un gobierno del que sos parte. Para mi está mal querer condicionar a un gobierno del que sos parte y que viene dando respuestas. La economía está creciendo. Debates y diferencias puede haber, pero sobre recuperar el salario no hay diferencias. Lo mismo con mejorar la economía o bajar la inflación. Laburemos por las coincidencias, no por las diferencias.

- En los hechos no se verifica. Incluso, las últimas decisiones son inconsultas. ¿Es posible que sin diálogo entre el Presidente y la vice se avance?

- Mi par en la provincia es Andrés Larroque, un dirigente de La Cámpora que respeto y tiene muchas diferencias. Yo laburo con él. Como ministro, como militante, que siempre apostó al diálogo, siempre apuesto a los puntos de coincidencias.

Zabaleta, al margen de las críticas de Larroque, con Kicillof, Kirchner, Insaurralde y Álvarez Rodríguez Municipalidad de Florencio Varela

- Entonces, ¿usted considera que la falta de diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se puede encapsular para que no afecte a la gestión?

- Es una decisión del Presidente y de Cristina.

- Como militante de un espacio atravesado por el conflicto. ¿Es necesario que hablen?

- Siempre es necesario dialogar, yo siempre apuesto por un Presidente que dialogue, que como dirigente siempre dialogó . Lo conocí como jefe de Gabinete del mejor presidente que tuvo la democracia [por Néstor Kirchner], respetuoso y también hay que entender que tiene que tomar decisiones. Si toma decisiones que por ahí no se comparten no hay que enojarse.

- ¿Coincide con la estrategia del Presidente de avanzar con los que están en sintonía con la gestión únicamente?

- Nosotros avanzamos con todos. Avanzamos con 22 ministros, con todo el gobierno. Veo a todos avanzando. Lo veo todos los días en el territorio. Ahí nadie pregunta sobre estas cuestiones. Los problemas que tenemos los políticos no son los de la gente.

- Hace unos días participó de un encuentro con Máximo Kirchner, Martín Insaurralde, Larroque y Gabriel Katopodis. ¿El objetivo fue dejar atrás las diferencias?

- Nosotros, más allá de una charla un día u otro día, siempre charlamos. Todos los que nombraste tenemos responsabilidades de gestión, todos nos cruzamos con temas que coinciden. No puede ser que se destaque una reunión de dirigentes que tenemos responsabilidades de gestión. Eso debería ser normal.

Alberto Fernández y Juan Zabaleta en Tecnópolis

- Pero en esa reunión hubo representantes de Albero Fernández y Cristina Kirchner. ¿Hablaron de generar un acercamiento?

-Hay decisiones que tienen que tomar Alberto y Cristina. Nos cruzamos todo el tiempo. Hay un modelo del país que recupera la economía, que entiende que hay que redistribuir la riqueza y mejorar el salario.

- ¿Hablaron del Presidente y la vice?

- Son el Presidente y la vicepresidenta que conformaron el Frente de Todos junto a Sergio Massa y ese Frente de Todos no le va a fallar a los argentinos.

- ¿Es posible avanzar sin que hablen los dos políticos con mayor responsabilidad política en el Frente?

- El Frente de Todos no le va a fallar a los argentinos. No les vamos a fallar.

- ¿El Presidente la tiene que llamar?

-[Se ríe] El Frente de Todos no le va a fallar a los argentinos. No tengo que ninguna duda.

- Se la reformulo. ¿Es necesario que hablen?

- El Frente de Todos es un espacio político que se va a consolidar día a día para poder poner a la Argentina de pie.

- ¿Esa consolidación necesita de ese diálogo?

- Estamos todos en sintonía yendo para ese lugar.

Los ministros Juan Zabaleta, Martín Guzmán y Claudio Moroni Presidencia

- Esta semana se dio a conocer el dato de la inflación. Es menor a la de marzo, pero aún muy alta. ¿Es el principio de la desaceleración?

- Estoy convencido que va a haber un cambio y que la inflación va a ir a la baja. Hay indudablemente situaciones multicausales. Sin sacarnos la mochila de encima, también es cierto que no se puede pensar en no seguir asistiendo como lo estamos haciendo a los argentinos que la están pasando mal. Nos preocupa el bolsillo de los argentinos.

- El Presidente aparece desde Europa redoblando la apuesta por primera vez. Parece decir este es el camino y el que no esté de acuerdo que se vaya. ¿Es así?

- Es el mismo Presidente que dice que no nos van a desunir, que la unidad no se va a romper. A mi entender con la unidad no alcanza, ya perdimos en 2021 unidos. Acá hay que seguir trabajando en los temas que hacen a la vida de la gente. Hay que sostener el Frente de Todos.

- ¿Es un error plantear la reelección cuando falta un año y medio?

- Por lo que leí, él habló de poner a la Argentina de pie. La agenda de los argentinos va hacia otro lugar. No hay que hablar más de 2023.

- Pero es el Presidente el que lo plantea…

- No, bueno, pero te digo lo que escuché que dijo. No hay que hablar de 2023. Tenemos que esforzarnos para los argentinos sientan que este gobierno sirve.

Juan Zabaleta, muy cercano a Alberto Fernándz, respondió a la oposición por sus críticas

- Usted tiene despliegue territorial. Las encuestas muestran hartazgo y decepción en la gente. ¿Cómo se modifica?

- Hay que seguir asistiendo. La prestación alimentaria asiste a casi 11 millones de personas. Todavía hay argentinos que no pueden garantizar la mesa dos veces por día y ahí estamos nosotros. El plan Potenciar Trabajo es un gran desafío. Y por supuesto poner blanco sobre negro, lo que nos trajo tensión con los movimientos sociales, lo que estamos haciendo de que cada beneficiario sea libre de elegir dónde trabajar. El camino es que no haya intermediarios.

- Cada vez más voces se alzan en favor de la implementación del salario universal. ¿Está de acuerdo?

- Son temas que hay que discutirlos y después ver las cuestiones fiscales. La AUH y la Tarjeta Alimentar son políticas universales que han dado muy buen resultado.

- ¿Lo habló con el Presidente?

-Siempre lo hablamos. El Presidente siempre tiene estos temas en la cabeza. Acá nadie se salva solo.