Juicio por YPF: las frases más destacadas de Milei tras el fallo histórico que salvó a la Argentina

El presidente Javier Milei encabezó un acto en el Centro de Formación de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, y aprovechó la ocasión para referirse a la resolución de la Justicia de Estados Unidos que benefició a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF.

En ese marco, combinó elogios a su equipo con fuertes cuestionamientos a exfuncionarios y definiciones sobre el rumbo de su gestión.

Milei celebró el fallo a favor de YPF y arremetió contra Kicillof y Cristina

Críticas al kirchnerismo

En el inicio de su intervención, el mandatario puso el foco en el resultado judicial y lo vinculó con decisiones del pasado. “Tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de [Axel] Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, lanzó, en una de las expresiones más duras de su discurso.

Además, destacó el rol del presidente de YPF, Horacio Marín, junto con el equipo legal y la Procuración del Tesoro, al considerar que su trabajo permitió evitar un pago millonario para el país.

YPF LUIS ROBAYO - AFP

Elogios a Pettovello y mensaje político

Más adelante, el jefe de Estado ponderó la tarea de la ministra de Capital Humano. La definió como “la ministra más torpedeada y cuestionada por los ensobrados medios de comunicación corruptos” y valoró su gestión en el área social.

“La ensuciaron por ser honesta, por cortar los curros de los gerentes de la pobreza. Ella y Patricia Bullrich [antes ministra de Seguridad] no sólo enfrentaron a los mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que ese dinero utilizaban para que vayan a las marchas”, dijo.

En esa línea, resaltó que las políticas implementadas buscan modificar el esquema de asistencia estatal. “Este no es solo un cambio administrativo, es un cambio de concepción”, sostuvo, al explicar el enfoque orientado a la capacitación laboral.

Javier Milei en la visita al Centro de Formación de Capital Humano junto a Sandra Pettovello Presidencia

Apoyo a Adorni en una semana compleja

Durante el acto también hizo una breve referencia a su vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien atraviesa cuestionamientos públicos. “En un momento me va a tocar darte las gracias”, expresó, en lo que constituyó un respaldo acotado en medio de la controversia.

La aparición conjunta se produjo luego de días marcados por polémicas en torno al patrimonio del funcionario y sus viajes, temas sobre los que evitó dar precisiones en recientes intervenciones públicas.

Javier Milei junto a Sandra Pettovello, su hermana Karina, Daniel Marín y Manuel Adorni @jmilei

Defensa del modelo y proyección

En el tramo final, Milei insistió en la orientación de su programa económico y social. “El interrogante no es si habrá trabajo en la Argentina, es si los argentinos estarán capacitados para asumir esos trabajos”, planteó, al invitar al sector privado a involucrarse en iniciativas de formación.

Y sumó: “El modelo está diseñado para replicarse en todo el país. Invito a todas las empresas a sumarse a este sueño. Una iniciativa que acerca a los argentinos soñadores con las empresas. Y que este proyecto ayude a los argentinos para acercarse a sus sueños”.