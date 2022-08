Juliana Di Tullio confirmó que el Frente de Todos organiza una gran marcha de unidad contra “la derecha”, tras el pedido de prisión a Cristina Kirchner: “Somos millones”

Circulaba tras bambalinas que en el kirchnerismo se habían activado gestiones para realizar una marcha en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ante la causa Vialidad, en la que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para ella. Y hoy eso fue confirmado por la senadora nacional Juliana Di Tullio, quien dijo que el Frente de Todos planea una movilización multitudinaria, en unidad y contra “la derecha”, para respaldar a su dirigente.

“Lo que han logrado es que el peronismo esté en permanente estado de alerta y movilización. Y sí, estamos armando una gran movida y una gran marcha para mostrarle a la derecha que, a pesar de todo, esas tantas veces que nos mataron y esas tantas veces que me morí, y que mi propio entierro fui, estoy aquí”, aseveró Di Tullio en Radio Futuröck, con un paralelismo a la canción Como la cigarra, de María Elena Walsh.

Además, en una búsqueda de imprimirle épica a la futura movilización, acotó: “No estoy sola y llorando. Estamos un montón y somos millones. Y estamos dispuestos a dar pelea. No va a ser fácil que otra vez le saquen al pueblo argentino la posibilidad de construir su propio destino”.

"Están atacando al peronismo, nos están atacando la historia", dijo Di Tullio Instagram @julianaditullio

Consultada sobre qué espacios del oficialismo participarán de esta iniciativa en las calles, fue tajante. “Todos. Ustedes habrán visto que monolíticamente todo el mundo se ha expresado”, respondió la senadora kirchnerista, que agregó: “Muchas veces la derecha se equivoca, no crean que siempre les sale bien, el 17 de octubre les salió como el culo. Cuando pusieron preso a [Juan Domingo] Perón hicieron nacer al peronismo. Lo parió Eva y Perón. Es el mito fundante del peronismo. A veces hacen todo muy mal, nos reinventan y nos fortalecen”.

Sin embargo, inmediatamente intentó imprimir mesura al decir que todavía “no ganaron nada”, al aclarar que en su fuerza se sienten “en medio de un ataque feroz de la derecha” y al sostener: “No somos ni triunfalistas, ni estamos con una mirada optimista de ‘hemos ganado’ esta batalla. Sabemos que vamos a tener que seguir dando pelea, por eso estamos construyendo esta enorme movilización”.

Cuándo se haría

Asimismo, se mostró cauta sobre la fecha en que se realizaría esta marcha. “Hay varias posibilidades, no es ahora”, indicó Di Tullio, quien se mostró conforme con que se haga en dos meses. “Estamos viendo cuál es el momento y la oportunidad. Creo que siempre lo define la conducción política. A mí me gustaría más temprano que tarde. Para mí diciembre es una movilización tardía, pero octubre no me parece una movilización tardía”, planteó.

Bajo esa postura, entonces, se mostró convencida de que el 17 de octubre, cuando en el peronismo celebran el Día de la Lealtad, sería un buen momento. “El 17 sí, claro. Porque están atacando al peronismo, nos están atacando la historia, tenemos que poder aprovechar esas fechas para movilizarnos y expresarnos”, sostuvo -en la misma línea que Cristina Kirchner ayer, durante su discurso de defensa desde el Senado- y refirió en relación con los magistrados que intervienen en el expediente de Vialidad: “Esto no es un tribunal, es un pelotón de fusilamiento para la jefa del peronismo”.

Para esa fecha, el PJ de la Ciudad ya convocó a un “Cabildo peronista” para “bancar a Cristina”. Esa actividad fue promovida por otro kirchnerista acérrimo: el presidente de ese espacio en la Capital y también senador nacional, Mariano Recalde.

Por su parte Di Tullio, una voz con fuerza en el espacio que responde a la vicepresidenta, deslizó incluso que Cristina Kirchner buscó imprimir calma para que no se realice una marcha en lo inmediato. “En términos políticos uno siempre piensa tácticamente cuándo es el momento. Estratégicamente hay que movilizar, sí. Pero tácticamente, ¿cuándo? Eso lo piensa la conducción del espacio, quienes estamos debatiendo sobre estas cosas”, comentó la legisladora.

“Nueve días de show mediático para fusilarla”

Mientras se define esa actividad, ansió que “el pueblo se siga expresando de manera espontánea” y aclaró: “Además cuando digo que estamos en permanente estado de alerta y movilización no es una expresión de deseo, va a ser el mensaje del Partido Justicialista (PJ), un mensaje institucional de un partido que está siendo atacado”.

En tanto, dijo que el kirchnerismo continúa con la militancia en los barrios y recordó: “También estamos gobernando. Y [Vialidad] es un tema que no nos puede distraer. Hay mucho dolor por resolver. Si salimos fortalecidos de esto vamos a tener mejores herramientas para pelear y distribuir mejor en lo que queda de esta etapa de nuestro gobierno, vamos a tener mucha más fuerza, necesitamos más fuerza para poder distribuir mejor”.

Para cerrar, y en una constante comparación entre Cristina Kirchner y Perón, Di Tullio entendió como “una estupidez” y una “burrada” el avance de la causa contra la vicepresidenta. “Dijeron ‘tres toneladas de prueba’ y ni un papel, ni un papelito. Nueve días haciendo un show mediático para fusilarla”, sostuvo.