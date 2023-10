escuchar

“No creo que [Sergio] Massa sea kirchnerista. Lo conozco desde hace 20 años”, lanzó este sábado el dirigente radical y diputado nacional Julio Cobos sobre el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), con quien compartió gobierno cuando Massa era jefe de gabinete y él vicepresidente en el primer mandato de Cristina Kirchner (2007-2011).

“Massa es tan kirchnerista como [Myriam] Bregman libertaria”, comparó Cobos en relación a la marcada distancia ideológica que separa a la exaspirante del Frente de Izquierda al Poder Ejecutivo con el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei ,quien disputará la presidencia con Massa el próximo 19 de noviembre en el balotaje.

El legislador, en diálogo con radio Mitre, puntualizó que el actual ministro de Economía “viene de la Ucedé [Unión de Centro Democrático] y estaba muy alineado con Carlos Menem”. Y subrayó que la ruptura que Massa tuvo con el peronismo a partir de 2013 benefició a la entonces oposición, de la que Cobos formaba parte. “Cuando fue con el Frente Renovador a nosotros nos favoreció porque dividió al peronismo y ganó [Mauricio] Macri”, dijo sobre la elección de 2015 en la que Massa consiguió el 20% de los votos en la primera vuelta y se ubicó en el tercer lugar.

En medio de la dura disputa en la que se encuentra Juntos por el Cambio (JxC), luego del apoyo de la fórmula presidencial formada por Patricia Bullrich y Luis Petri y el rechazo del radicalismo a votar a Milei, el exvicepresidente afirmó que le “cuesta entender” el respaldo de dirigentes de Pro al libertario. Para Cobos, la disputa en la oposición “es funcional a Sergio Massa, que hace la plancha mientras está viendo cómo nos peleamos y debatimos”.

Sergio Massa y Julio Cobos, en contra de la reforma del Código Penal Prensa Massa

“Esto no nos hace bien. Fue un espacio que costó mucho construir y todos tuvimos que ceder posturas. No deberíamos desecharlo”, lamentó el diputado y exsenador, quien puso en duda la continuidad de JxC: “Veremos si se crea un nuevo espacio después de la elección”. “Pro tomó distintas definiciones y tenemos que saber cómo seguimos. Lo que se dio con respecto a Milei va más allá de un apoyo porque hubo una reunión”, expresó.

Cobos, por otra parte, explicó la decisión de la UCR: “Neutralidad no es votar en blanco y es no ser funcional a nadie. Es tomar tomar una posición en un sistema que es presidencialista, no estamos en un sistema parlamentario para constituir gobierno”.

“Es importante que aquellos que ostentamos representación institucional u orgánica nos abstengamos de tomar una posición definida, ya sea a favor o en contra, o por la impugnación o el voto en blanco”, resaltó. En línea con la posición del radicalismo, Cobos dijo que la gente les otorgó “el rol de oposición”.

Ante eventuales acuerdos con el próximo Gobierno nacional, el legislador sostuvo que es necesario “debatir tres temas esenciales, que son economía, seguridad y educación”. “Si llegamos a encontrar políticas de estado o unidad nacional, podemos ir hacia un país de largo plazo y no de coyuntura”, afirmó en un guiño al gobierno de “unidad nacional” que propone Massa.

LA NACION