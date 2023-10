escuchar

Los reproches en Juntos por el Cambio (JxC) no cesan. Martín Lousteau afirmó que “Mauricio Macri dejó JxC y fundó el macri-mileísmo o el milei-macrismo”, en una entrevista con Luis Novaresio en LN+. El senador nacional y dirigente del radicalismo y JxC añadió que el expresidente rompió la coalición que él mismo creó: “Se fue a otro espacio político”.

El economista aseguró sentir “vergüenza” por el anuncio del apoyo de la fórmula presidencial de JxC, conformada por Patricia Bullrich y Luis Petri, a Javier Milei para el balotaje del 19 de noviembre. “En la conferencia de prensa vi que todo lo que dijimos resulta que, por el capricho de un par de personas, no vale. Y todo lo que nos comprometimos a hacer si ganamos, pero también lo que nos comprometimos a pelear por ello si perdíamos, hay gente que piensa que no hay que hacerlo”, puntualizó.

Para el legislador nacional, la conferencia de prensa se trató de “una estafa y una traición a todo lo que se dijo en la campaña y lo que JxC aspira a representar”. Lousteau subrayó que no fue avisado del anuncio y narró los momento previos: “Me enteré en ese mismo momento. Hubo rumores en la mañana. Llamé y escribí a Patricia [Bullrich] y no me contestó. Hablé con Horacio [Rodríguez Larreta] que me dijo que sí, que iba a haber una conferencia de prensa en la que iban a hablar a título personal”.

Lousteau se mostró molesto con que la fórmula presidencial de JxC haya hablado en nombre de todo el espacio: “Lo primero que dijeron fue ‘estamos acá como formula que representamos seis millones de votos’. Dejaron de hablar a titulo personal”.

“¿Qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Si Horacio y Gerardo Morales se hubieran sentado y hubieran dicho ‘nosotros representamos 2,7 millones de votos y entonces nos vamos, por ejemplo, con Sergio Massa’. Todos hubieran dicho ‘se fueron de JxC’”, argumentó el senador nacional y equiparó: “Esto es exactamente igual, se fueron”.

Para Lousteau el cerebro detrás de la caída de votos de JxC es el expresidente Mauricio Macri. “Con el diario de hoy uno ve lo que hizo Macri durante todo este tiempo”, comenzó y remarcó: “Para que no le disputaran el liderazgo en Pro, tensionó mucho la primaria de un modo que a nuestro votante lo asustó y por eso a JxC no le fue bien. Se la pasó elogiando a Milei, inclusive el día de las PASO”. Luego, reveló que “le cambió el discurso a Patricia en las generales, el domingo” para que se critique más “a un lado que al otro”. La caída de votos desde el 51% en 2015 en el balotaje hasta el 23,8% del pasado domingo tuvo como responsable al exmandatario y su radicalización, según Lousteau. “Patricia Bullrich puso la cara, pero Macri, que sabemos que está detrás, ni siquiera se animó”, disparó.

“Macri tiene un componente de autoritarismo porque no acepta las reglas de una coalición”, sostuvo el economista y dijo cómo cree que debería haberse comportado en caso de querer apoyar a Milei en la segunda vuelta: “Macri podría haber pedido una reunión de Pro, reunirse, establecer una postura institucional y, si la postura institucional no le gustaba, decir ‘acepto lo que dice mi partido y la coalición, pero yo personalmente lo voy a votar a Milei’”.

El legislador nacional, que tiene mandato hasta 2025, por otra parte, advirtió al jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, con quien perdió por un escaso margen en las elecciones primarias de agosto. “Si Jorge Macri se pronuncia a favor de Milei y repite eso institucionalmente en la ciudad, rompe Juntos por el Cambio en la ciudad”, avisó. El referente de la Unión Cívica Radical valoró la gestión de JxC en la ciudad de Buenos Aires: “Juntos por el Cambio viene gobernando y puede hacer, con miradas distintas, muchas más cosas”. Por eso, pidió que no se desintegre la coalición gobernante.

El economista no tuvo reparos en criticar a su colega de profesión, que disputará la presidencia con el Gobierno en la segunda vuelta: “Milei es un demagogo extremista de derecha que niega cosas básicas y que no tiene conciencia de las cosas que dice. Además de negar el cambio climático y derechos de los demás, rompe el modo de convivencia por la forma que trata a los que piensan diferente”.

Lousteau puntualizó también en un aspecto de la personalidad del libertario: “Es una persona que, por sus características psicológicas, tiene muy poca resistencia a la frustración y cuando se frustra deriva en violento”. “No quiero una persona así a cargo de la presidencia”, añadió. Ante la pregunta de Novaresio respecto a quién votará en el balotaje, dijo: “No sé bien que voy a hacer. Eso es un tema del ámbito personal. De mi responsabilidad pública, voy a ser oposición”.

LA NACION