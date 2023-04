Julio De Vido cruzó al Frente de Todos: “Hay muchísimos pobres, no le podes decir a la gente que te vote”

escuchar

Después de que Alberto Fernández anunciara que no buscará la reelección, el armado electoral en el oficialismo se afila entre tensionadas internadas. Tras el golpe inflacionario y un índice de pobreza en alza, el exministro de Planificación, Julio De Vido, señaló a los dirigentes de su espacio que piden al electorado que no se inclinen por candidatos de derecha. Por otro lado, consideró que Horacio Rodríguez Larreta “tiene las mayores posibilidades de ganar” en las PASO.

“El otro día escuchaba a una compañera que forma parte del Frente de Todos -no viene al caso quién- decir que no podía entender cómo la gente podría votar a la derecha porque así iban a ser muchísimos más pobres...”, contó el exfuncionario kirchnerista. Y reprochó: “Con el espacio [del FdT] hay muchísimos pobres, o sea, vos no le podes decir a la gente que te vote a favor porque si vota al otro va a estar peor ”.

En diálogo con Radio 10, De Vido aseguró que no se siente parte del frente oficialista, y argumentó: “No me siento parte ni un poquitito del Frente de Todos, se han ocupado prolijamente de ocultarnos a miles de compañeros que fuimos parte de la épica del gobierno de Néstor”. “Me parece que hace tiempo que la militancia no tiene la lapicera para armar listas”, continuó.

“Eso se ha perdido producto de la falta de democracia interna dentro del partido. Las listas se arman a dedo, creo que el resultado más estruendoso de esa situación sin dudas fue la elección de 2021: listas armadas, no importa por quién o cómo, pero con candidatos fueron puestos a dedo”, protestó De Vido y consideró: “No hay que asustarse por la gran cantidad de candidatos”.

De Vido planteó que “todos esperan a alguien en la conducción”. “Yo creo que el Frente de Todos tiene que tener un programa que entusiasme, y tendrán que generar un esquema reactivo para la lucha con la inflación”, dijo, y opinó: “El Frente de Todos como proyecto político está terminado”.

“Hay que dejarse de joder: la lista de los legisladores tienen que ser representantes de los militantes de cada territorio . No puede ser que se metan topos para tratar de armarle a gobernadores que son exitosos”, indicó en la entrevista radial el exfuncionario.

Puntualmente, al ser consultado por potenciales soluciones a la fila de problemáticas que acumula el Gobierno, De Vido consideró: “Si no retomamos la participación protagónica del Estado en el Comercio Exterior, el Gobierno no tiene salida”.

“Para resolver el muerto de la deuda tenemos que tomar las riendas del comercio exterior, fundamentalmente con la participación de todos los actores protagonistas de las economías regionales, evidentemente el escenario dramática del Banco Central en términos de la reserva sería diametralmente opuesto”, opinó.

Para último, De Vido fue consultado por la figura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a la Presidencia. “Al final del sendero, salvo que pase algo en particular en las PASO, [Horacio Rodríguez Larreta] tiene las mayores posibilidades de ganar. Algunos sectores en el Frente de Todos creen que es el menos malo, con el Presidente a la cabeza, porque hablan de ‘su amigo’”, cerró.

