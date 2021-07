Junto a Vidal, Carrió apuntó a Cristina por la “trampa de Pfizer” y a Facundo Manes por “mesianismo”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, responsabilizó a Cristina Kirchner por la muerte de “muchísimos” argentinos y acusó a la vicepresidenta de haber entorpecido el acuerdo por la compra de vacunas al laboratorio Pfizer para priorizar su relación con la Rusia de Vladimir Putin.

“De la trampa de Pfizer Cristina no sale. Porque muchísimos muertos se hubieran evitado si no fuera por una mujer enamorada de Putin”, sentenció Carrió al hablar en una videoconferencia que compartió con la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Carrió también criticó a Facundo Manes y a la UCR , a los que cuestionó por haber impedido alcanzar la unidad de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires.

“Cuando una persona quiere llegar en un día a la Casa Rosada hay una suerte de mesianismo malo”, dijo en alusión a las aspiraciones políticas del neurólogo. No obstante, manifestó su intención de sostener la unidad de Juntos por el Cambio.

En la conferencia, organizada por el Instituto Hanah Arendt, Carrió también formuló un firme respaldo a Mauricio Macri, al sostener que el expresidente es víctima de una persecución judicial por parte del kirchnerismo.

Vidal y Carrió volvieron a mostrarse juntas en medio de las tensiones de Juntos por el Cambio Captura de pantalla

“No hay que hacer estrategias contra nadie por eso apoyo a Macri, porque está en medio de una persecución que no tiene sentido”, afirmó. “Hay una persecución de Zannini”, agregó.

Carrió apoyó así la teoría esgrimida por Macri en la carta abierta que publicó ayer, en la que acusó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de llevar adelante una persecución contra él y su familia mediante la causa en la que hoy se decretó la quiebra de la firma Correo Argentino SA.

En el encuentro vía Zoom con jóvenes de diferentes puntos del país, Vidal puso énfasis en la necesidad de buscar el voto joven en la provincia de Buenos Aires . “Juntos por el Cambio tiene la enorme tarea de entender cuál es la agenda de los jóvenes y saber interpretarla”, afirmó Vidal.

La exgobernadora hizo una enfática defensa de su gestión, al afirmar que apostó a políticas de largo plazo que ahora están mostrando sus efectos, y se mostró indulgente con Macri, aunque sin mencionarlo, al tomar su gestión como un momento de aprendizaje. “Hay que aprender de lo que falló el otro antes de asumir que el que vino antes tal vez quiso, pero no pudo; ver qué es lo que el otro dejó, qué puedo tomar”, aseguró.

Fiel a su estilo, Carrió habló en tono admonitorio y dijo que “vendrán tiempos oscuros”, pero acto seguido pidió: “No teman, que después vendrá la luz”.

Sobre la interna de Juntos por el Cambio en suelo bonaerense, Carrió dijo que estaba dispuesta a convertirse en “prenda de unidad” y encabezar la lista para volver a “Sodoma y Gomorra”, como tildó a la Cámara de Diputados .

“El viernes, cuando se presenta Manes, ya tenía todo preparado. Yo era factor de unidad en Buenos Aires. El radicalismo rechazó y puso a Facundo Manes”, explicó.

En ese sentido, criticó en duros términos al precandidato. “Yo nunca voy a estar con él; no por razones personales, sino porque no se puede. Cuando una persona quiere llegar en un día a la Casa Rosada, hay una suerte de mesianismo malo”, sentenció, a pesar de lo cual pidió “que no se parta Juntos por el Cambio y se amplíe”.

LA NACION