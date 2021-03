Juntos por el Cambio: “El control que necesitamos es sobre el proceso de vacunación”

En línea con su discurso de inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández sorprendió a todos con la decisión de impulsar la creación de una comisión bicameral, de diputados y senadores, “que investigue a la Justicia”. Contra esta iniciativa, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio emitió un comunicado para rechazar el control de la justicia, exigir transparencia en el plan de vacunación y solicitar que se investigue el uso de privilegios en el acceso a la vacuna.

“Desde el Interbloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio lamentamos escuchar que el oficialismo pretenda crear una comisión legislativa para controlar la Justicia, no sólo porque sería abiertamente inconstitucional sino porque además demuestra que la principal preocupación del Poder Ejecutivo es amedrentar a jueces y fiscales para garantizar la impunidad en nuestro país”, comienza el comunicado.

No necesitamos control sobre la justicia, necesitamos control sobre el proceso de vacunación en todo el país. pic.twitter.com/0AQJda3s90 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 3, 2021

“No necesitamos control sobre la justicia, necesitamos control sobre el proceso de vacunación en todo el país”, dijo el jefe del bloque del Pro en Diputados, Cristian Ritondo, en Twitter, junto con la publicación del comunicado del interbloque. El diputado criticó duramente el mensaje del Presidente ante la Asamblea Legislativa y sostuvo, en una entrevista con LA NACION, que Fernández “vive en una realidad paralela”.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López dijo en redes: “La única comisión que debería proponer el gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”.

La única comisión que debería proponer el gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas.



Comunicado del bloque de @juntoscambioar de @DiputadosAR 👇 pic.twitter.com/zTX8oZ24Wv — Juan Manuel López (@JnmLopez) March 3, 2021

En el documento, los diputados exigen al Gobierno que explicite el plan de vacunación. “Vemos a un Gobierno alejado de los problemas reales de los argentino que no acceden a las vacunas, que no pueden retomar sus trabajos al ver limitada su movilidad por las restricciones en el transporte público, de las miles de pymes que cerraron sus puertas... Esto es lo que preocupa a los argentinos, que aún no saben cuál es el plan de vacunación que nos permitirá recuperar la normalidad”, puntualiza el comunicado.

“La única comisión bicameral que debe constituirse es la que propuso Juntos por el Cambio y es para investigar las vacunas vip”, dijo el diputado radical, Álvaro de Lamadrid en su cuenta de Twitter.

La única comisión bicameral que debe constituirse es la que propuso @juntoscambioar y es para investigar las #VacunasVip #VacunatorioVip pic.twitter.com/3xBHnC2pCc — Alvaro de Lamadrid (@AlvarodLamadrid) March 3, 2021

“Si el oficialismo quiere crear una Comisión, en lugar de pensar en controlar la Justicia, lo invitamos a apoyar nuestra propuesta para monitorear la transparencia de un plan de vacunación que nos devuelva previsibilidad y tranquilidad a todos los argentinos. Sostenemos que la única comisión que debería proponer el Gobiernos es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”, finaliza el comunicado.

