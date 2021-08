Interna caliente en JxC: “Horacio ya lo corrió a Mauricio y le pasó el cepillo a Patricia”, dijo Gerardo Morales

Visiblemente disconforme con el armado electoral de Juntos en la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó nuevamente contra el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de señalarlo como el líder de Pro -dijo que “ya lo corrió a Mauricio [Macri] y le pasó el cepillo a Patricia [Bullrich]”-, sostuvo que el mandatario porteño “ya se cree presidente” y lo tildó de ser “responsable fundamental” por la “campaña de desprestigio” contra el precandidato a diputado Facundo Manes, de las filas del radicalismo.

“Con relación a las PASO, el gran cuestionamiento y reproche que yo le hago a Pro y particularmente a Horacio, que es hoy el jefe o por lo menos ya lo corrió a Mauricio y le pasó el cepillo a Patricia, es el armado en la provincia de Buenos Aires”, manifestó -en diálogo con Radio La Red- el gobernador jujeño, quien expresó que “naturalmente” Vidal era la candidata para el territorio bonaerense.

“María Eugenia Vidal era bastante ordenadora en el distrito, si hubiera ido de candidata hoy no pasaba lo que está pasando, estoy seguro. La deserción de Vidal respecto de la Provincia generó que el radicalismo salió a buscar, a aportar de otra manera. Lo convocamos a Manes, abrimos la cancha, abrimos el espacio, y le dan para que tenga”, resumió Morales, mientras se desarrollaba el encuentro en el que dentro de Juntos por el Cambio (JxC) sellaron un “acuerdo político” para calmar las aguas.

“Lo que pido es que paren con la campaña de desprestigio, y esto tiene como responsable fundamental a Horacio Rodríguez Larreta”, señaló el mandatario radical, que también echó culpas al alcalde porteño por ponerlo a su ladero en la gestión capitalina, Diego Santilli, a competir en la interna bonaerense.

“¿Para qué lo saca de vicejefe a Diego Santilli y lo pone en la Provincia? Podríamos haber logrado una lista de unidad con Manes a la cabeza”, se preguntó Morales, que consideró que Pro quiere “mantener la hegemonía”, y que opinó: “Había que poner toda la carne en la parrilla en la Provincia, más que en la Ciudad, donde creo que con Patricia ganábamos contundentemente. No había necesidad de hacer toda esa vuelta que nos generó esta confrontación”.

Mientras que la líder de la Coalición Cívica-Ari, Elisa Carrió, planteó que denunciará a Manes por daño moral y a su prestigio académico, ya que considera que el neurocientífico mintió al decir que ella le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente; Morales también cargó tintas sobre Rodríguez Larreta por ello.

“El pensamiento real de Lilita es lo que dijo al principio; cuando Facundo asomaba como candidato, ella dijo que era bienvenido, lo invitó a su casa. Después, cerró con Horacio y toda la campaña de desprestigio está en el marco de la estrategia de Pro y de la coalición en la Provincia”, expresó Morales. Además, consideró que la denuncia sería “un exceso”.

Esta mañana, en la reunión de la mesa chica de JxC, los representantes de la CC se comprometieron a evitar que la judicialización de dicha tensión entre Carrió y Manes se concrete.

En base a todo lo anterior, Morales manifestó que le preocupa la lógica de construcción del jefe de Gobierno porteño. “En esta elección de medio término va a construir Horacio Rodríguez Larreta que ya se cree presidente, me parece que no vamos a llegar bien para el 2023”, vaticinó el radical que, -sorpresivamente- en coincidencia con la vicepresidenta Cristina Kirchner, sostuvo: “El tema de los globitos y el bailecito pasó, no llegamos a nada”.

Al respecto, dijo que la oposición debe presentar “un plan y una estructura más profunda”, mientras que negó que el radicalismo haya tenido un “rol central” en la gestión de Macri frente al Ejecutivo. “No quiero el gobierno de CEOs, tiene que haber más política”, se diferenció.

“Escribir un código de convivencia entre partidos políticos, eso más bien es para un jardín de infantes, no me parece. Las cosas se hablan, se da la palabra, y se cumple. Así es el vínculo entre fuerzas políticas que forman parte de un frente”, afirmó Morales, tan solo unos minutos antes de que el manual de convivencia ideado en Pro virase, tras el mitín de los socios opositores, a un acuerdo político.

